İzmir merkezli fetö operasyonunda gözaltına alınan 67 şüpheli adliyeye sevk edildi - Son Dakika

İzmir merkezli FETÖ operasyonunda gözaltına alınan 67 şüpheli adliyeye sevk edildi İzmir merkezli 33 ilde Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içerisindeki kripto yapılanmasına yönelik operasyonda, ardışık aramalardan tespit edilen ve gözaltına alınan 67 şüpheli, adliyeye sevk edildi. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla yürütülen TSK'nin kripto yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 3 albay, 3 yarbay, 10 binbaşı, 22 yüzbaşı, 2 üsteğmen ile meslekten ihraç edilen, emekli olan, istifa eden, sözleşmesi feshedilen 21 albay, 4 yarbay, 5 binbaşı, 13 yüzbaşı, 4 üsteğmen ve 1 teğmenin de olduğu 40'ı muvazzaf, 88 şüpheli hakkında yakalama kararı verilmişti. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 67 şüpheli ise bugün emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. 67 şüpheliden 64'ünün İzmir'de, 3'ünün ise farklı illerde adli makamlara sevkinin sağlandığı öğrenildi. Şüphelilerin büfe ya da kontörlü sabit hatlardan ardışık arama sonucu tespit edildikleri öğrenilmişti.