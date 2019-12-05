Son Dakika Haberleri: İzmir merkezli FETÖ operasyonunda yakalanan 19 şüpheliden 8'i tutuklandı
Son Dakika Güncel İzmir merkezli FETÖ operasyonunda yakalanan 19 şüpheliden 8'i tutuklandı - Son Dakika

İzmir merkezli FETÖ operasyonunda yakalanan 19 şüpheliden 8'i tutuklandı

6 saat önce

İzmir ve 5 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda gözaltına alınan 19 şüpheliden 8'i tutuklandı.

İzmir merkezli FETÖ operasyonunda yakalanan 19 şüpheliden 8'i tutuklandı, System.String[]

İzmir ve 5 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda gözaltına alınan 19 şüpheliden 8'i tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca, örgüte yönelik soruşturmalar kapsamında haklarında yakalama kararı çıkarılan 25 kişiden gözaltına alınan 19 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan 8'i çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, diğerleri adli kontrol şartıyla salıverildi.

Bu arada yakalama çalışmaları süren 6 firariden 3'ünün yurt dışında olduğunun tespit edildiği belirtildi.

FETÖ'ye yönelik İzmir merkezli Bursa, Kütahya, Kocaeli, Muş ve Çorum'da dün düzenlenen operasyonda, örgütün gizli haberleşme programı ByLock'u kullandıkları tespit edilen ve ID numaraları belirlenen 25 şüpheliden 12'si yakalanmış, soruşturma kapsamında 7 kişi daha gözaltına alınmıştı.

İzmir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.12.2019 09:08 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Erdoğan, Bakan Soylu'nun "Yerini biliyoruz" dediği Adil Öksüz için Almanya'ya operasyon sinyali verdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İstihbarata göre Syriza, PKK ve FETÖ'nün sığınma yeri FETÖ'nün Gümüşhane il imamı tutuklandı AK Partili belediye başkan yardımcısının, önünde ayağa kalkmayan gence verdiği ceza Melih Gökçek'i isyan ettirdi: Bu adamı acilen partiden atın

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.12.2019 03:26:20. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İzmir merkezli FETÖ operasyonunda yakalanan 19 şüpheliden 8'i tutuklandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]