İzmir merkezli FETÖ/PDY operasyonu

İzmir merkezli 3 ilde, FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda gözaltına alınan 11 kişiden 3'ü tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, terör örgütünün gizli haberleşme programı ByLock'u kullandıkları ve programın içeriklerinde isimleri geçtiği gerekçesiyle gözaltına alınan 11 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan 3'ü çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, 4'ü adli kontrol şartıyla olmak üzere 8 şüpheli serbest bırakıldı.

ByLock kullandıkları tespit edilen ve programın içeriklerinde isimleri geçen 14 kişi hakkında yakalama kararı verilmiş, İzmir, Aydın ve Konya'da düzenlenen operasyonda 11 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Diğer şüphelilerin yakalanmasına çalışılıyor.