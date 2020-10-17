İzmir merkezli FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda 46 tutuklama - Son Dakika

İzmir merkezli FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda 46 tutuklama

17.10.2020 00:37
İzmir merkezli FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda 46 tutuklama, System.String[]

İZMİR merkezli 25 ilde FETÖ/PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki (TSK) yapılanmasına yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonla gözaltına alınan 102 şüpheliden 46'sı tutuklandı.

İZMİR merkezli 25 ilde FETÖ/PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki (TSK) yapılanmasına yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonla gözaltına alınan 102 şüpheliden 46'sı tutuklandı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, FETÖ/PDY'nin TSK'daki yapılanmasına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında, 110 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı. 105'i muvazzaf asker olmak üzere 110 şüphelinin yakalanması için 13 Ekim saat 01.00 sıralarında İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 102 şüpheli gözaltına alınırken, 8 şüphelinin ise yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi. Gözaltına alınan şüpheliler, sağlık kontrollerinin ardından emniyete götürüldü. 1 şüphelinin sağlık sebepleri ile gözaltının iptal edildiği, 2 şüphelinin delil durumu nedeniyle serbest bırakıldığı, 7 şüphelinin itirafçı olduğu gerekçesiyle serbest bırakıldığı, 1 şüphelinin mükerrer soruşturma nedeniyle kolluktan serbest bırakıldığı ve 1 şüphelinin ise gözaltı sürecinin devam ettiği öğrenildi.

46 TUTUKLAMA

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 90 şüpheli, adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan 90 şüpheliden 46'sı tutuklanırken, 41'i adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Öte yandan 3 şüpheli ise mükerrer soruşturma nedeniyle serbest bırakıldı.


Cumhuriyet Başsavcılığı, Fetullahçı Terör Örgütü, İzmir, TSK, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İzmir merkezli FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda 46 tutuklama - Son Dakika

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