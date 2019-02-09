İzmir Merkezli Göçmen Kaçakçılığı Operasyonuna 8 Tutuklama
55 dakika önce
İzmir Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şubesi ekipleri tarafından İzmir ve Konya'da düzenlenen operasyonda şebekenin emanet kasası olduğu belirtilen Malili dansçı Boubacar D.'nin (36) de aralarında yer aldığı 12 şüpheliden 8'i tutuklandı.
İzmir Emniyet Müdürlüğü
Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şubesi ekipleri tarafından İzmir ve Konya
'da düzenlenen operasyonda şebekenin emanet kasası olduğu belirtilen Malili dansçı Boubacar D.'nin (36) de aralarında yer aldığı 12 şüpheliden 8'i tutuklandı. Emniyet Müdürlüğü
Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şubesi ekipleri İzmir ve Konya'da operasyon düzenledi. Operasyonda gözaltına alınan aralarında şebekenin emanet kasası olduğu belirtilen Malili dansçı Boubacar D.'nin (36) de aralarında yer aldığı 12 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen zanlılardan İzmir Basmane'deki otel sahiplerinden Necati S. (34), Suriye
uyruklu Mohamed Al N. (21), Sudan
uyruklu Ali Tahir H.İ (51), Somali
uyruklu Ahmed M.S (59) ile Mali uyruklu Boubacar D.'nin de olduğu 8 şüpheli "göçmen kaçakçılığı yapmak" suçundan tutuklandı. 4 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı.
Öte yandan gözaltı sırasında örgütün emanet kasası olduğu belirtilen Mali uyruklu Boubacar D.'nin evinde yapılan aramada 95 bin 755 ABD
doları ile çok sayıda düzensiz göçmen yakalandı. Yasa dışı geçiş organizasyonunda "yolcu" diye adlandırılan düzensiz göçmenlere ulaşan Boubacar D. polise verdiği ifadesinde 11 ay önce çalışmak için geldiği İzmir'de animatör ve dansçı olarak otellerde iş aradığı sırada şebeke ile tanıştığını, düzensiz göçmenlerden topladığı paraları "emanet kasa" olarak tuttuğunu itiraf etmişti. - İZMİR
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Haber Yayın Tarihi : 09.02.2019 11:09 Kaynak: İHA
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