Son Dakika Haberleri: İzmir Merkezli Göçmen Kaçakçılığı Operasyonunda 12 Gözaltı

İzmir Merkezli Göçmen Kaçakçılığı Operasyonunda 12 Gözaltı

1 saat önce

İzmir ve Konya'da düzenlenen göçmen kaçakçılığı operasyonunda, yasa dışı geçişleri organize ettikleri ileri sürülen 12 şüpheli yakalandı.

İzmir Merkezli Göçmen Kaçakçılığı Operasyonunda 12 Gözaltı, System.String[]
İzmir ve Konya'da düzenlenen göçmen kaçakçılığı operasyonunda, yasa dışı geçişleri organize ettikleri ileri sürülen 12 şüpheli yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şubesi ekipleri, yasa dışı geçişleri organize ettikleri ileri sürülen bir şebekeyi takibe aldı. Emniyet güçleri, şebekeye yönelik yaklaşık 3 ay boyunca sürdürdükleri teknik ve fiziki takip ardından operasyon düzenledi. Tespit edilen 14 şüphelinin İzmir ile Konya'da belirlenen adreslerine eş zamanlı düzenlenen operasyonda, 12 şüpheli gözaltına alındı. İki şüphelinin ise yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi. - İZMİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 10:08 Kaynak: İHA

Konya, İzmir, 3. Sayfa
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