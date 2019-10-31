Son Dakika Haberleri: İzmir merkezli iki ilde FETÖ operasyonu
Son Dakika Güncel İzmir merkezli iki ilde FETÖ operasyonu

İzmir merkezli iki ilde FETÖ operasyonu

8 dakika önce

İzmir merkezli iki ilde Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda aralarında iş insanı ve esnafın da bulunduğu 19 zanlı gözaltına alındı.

İzmir merkezli iki ilde FETÖ operasyonu, System.String[]

İzmir merkezli iki ilde Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda aralarında iş insanı ve esnafın da bulunduğu 19 zanlı gözaltına alındı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ'ye yönelik soruşturma kapsamında haklarında daha önce işlem yapılmayan, Bank Asya'da hesap artışı, aleyhte beyan, ihbar, kanun hükmünde kararname (KHK) ile kapatılan dernek ve sendikalara üyelik gibi deliller bulunan, aralarında 11 iş insanı ve 10 esnafın da olduğu 27 şüpheli için gözaltı kararı verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İzmir ve Manisa'da eş zamanlı operasyon başlattı.

Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 19 zanlı gözaltına alındı.

Şüphelilerin evlerinde bulunan çok sayıda örgütsel doküman ve dijital veriye el konuldu.

Adreslerinde bulunamayan zanlıların yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

İzmir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 31.10.2019 09:36 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bağdadi'nin öldürüldüğü operasyonda yaralanan köpeğe Trump'tan madalya
Trump'ın montajlı köpek fotoğrafının orijinali ortaya çıktı: Vietnam gazisinin yerine köpek montajlanmış ABD, Bağdadi'nin öldürüldüğü operasyonun görüntülerini yayınladı DEAŞ lideri Bağdadi'ye düzenlenen operasyonun görüntüleri ortaya çıktı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.10.2019 09:44:24. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İzmir merkezli iki ilde FETÖ operasyonu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]