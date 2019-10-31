İzmir merkezli iki ilde FETÖ operasyonu

İzmir merkezli iki ilde Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda aralarında iş insanı ve esnafın da bulunduğu 19 zanlı gözaltına alındı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ'ye yönelik soruşturma kapsamında haklarında daha önce işlem yapılmayan, Bank Asya'da hesap artışı, aleyhte beyan, ihbar, kanun hükmünde kararname (KHK) ile kapatılan dernek ve sendikalara üyelik gibi deliller bulunan, aralarında 11 iş insanı ve 10 esnafın da olduğu 27 şüpheli için gözaltı kararı verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İzmir ve Manisa'da eş zamanlı operasyon başlattı.

Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 19 zanlı gözaltına alındı.

Şüphelilerin evlerinde bulunan çok sayıda örgütsel doküman ve dijital veriye el konuldu.

Adreslerinde bulunamayan zanlıların yakalanması için çalışmalar devam ediyor.