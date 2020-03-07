İzmir merkezli komiser yardımcılığına geçiş sınavı operasyonunda 15 tutuklama - Son Dakika
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İzmir merkezli komiser yardımcılığına geçiş sınavı operasyonunda 15 tutuklama

6 saat önce

İzmir merkezli 5 ilde Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyelerince polis memurluğundan komiser yardımcılığına yükselme sınavlarında usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla gözaltına alınan 29 şüpheliden 15'i tutuklandı.

İzmir merkezli komiser yardımcılığına geçiş sınavı operasyonunda 15 tutuklama, System.String[]

İzmir merkezli 5 ilde Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyelerince polis memurluğundan komiser yardımcılığına yükselme sınavlarında usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla gözaltına alınan 29 şüpheliden 15'i tutuklandı.

İzmir Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince 4 Mart Çarşamba günü düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 29 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 15'i tutuklandı, 10'u adli kontrol şartıyla olmak üzere diğerleri tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca, 2009'da yapılan sınavlardaki usülsüzlük iddialarına ilişkin soruşturma kapsamında İzmir merkezli 5 ilde aralarında bir komiser, 5 eski komiser yardımcısı, bir eski başpolis, ByLock kullanıcısı olduğu iddia edilen bir iş insanı, 4 esnaf, 5 öğretmen, bir muhasebeci, bir banka çalışanı ile İzmir Barosuna kayıtlı iki avukatın da bulunduğu 31 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmiş, zanlılardan 29'u yakalanmıştı.

İzmir Emniyet Müdürlüğü, İzmir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.03.2020 12:46 Kaynak: AA
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