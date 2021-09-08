İzmir merkezli FETÖ operasyonunda gözaltı sayısı 164'e yükseldi - Son Dakika

İzmir merkezli FETÖ'nün askeri yapılanmasına yönelik operasyonda gözaltı sayısının 164'e yükseldiği öğrenildi. Operasyon kapsamında hakkında gözaltı kararı bulunan, darbeci general Semih Terzi'nin oğlu eski askeri okul öğrencisi F.T.'yi yakalama çalışmalarının da sürdüğü kaydedildi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında FETÖ'nün TSK içerisindeki gizli yapılanmasına yönelik operasyonlar devam ediyor. Bu kapsamda İzmir merkezli 40 il ve KKTC'de hakkında gözaltı kararı verilen 44'ü muvazzaf 69 asker ile 145'i askeri okul öğrencisini yakalamak için çalışma başlatıldı. Gözaltı kararı verilenler 214 şüpheli arasında Şehit Astsubay Ömer Halisdemir tarafından öldürülen darbeci general Semih Terzi'nin oğlu eski askeri okul öğrencisi F.T. de bulunuyor.

Soruşturma kapsamında dün 44'ü muvazzaf 69 asker ile 145'i darbe girişimi sonrası ilişikleri kesilen askeri okul öğrencisi olmak üzere toplam 214 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmiş, şüphelilerden 137'si ise yakalanmıştı. Bugün 27 kişinin daha yakalanmasıyla gözaltı sayısı, 164'e yükselirken, 3 şüphelinin gözaltı kararı, mükerrer soruşturma nedeniyle iptal edildi. 3 kişinin de korona virüs gerekçesiyle gözaltı kararı kaldırıldığı, 164 şüpheliden 7'sinin de itirafçı olduktan sonra serbest bırakıldığı öğrenildi.

Firari olduğu tespit edilen 44 şüpheliyi yakalama çalışmalarının da sürdüğü kaydedildi. - İZMİR