İzmir merkezli 'saadet zinciri' operasyonunda 5 tutuklama - Son Dakika

İZMİR merkezli 21 ilde, polis ekiplerince düzenlenen ve 83 kişinin gözaltına alındığı 'saadet zinciri' operasyonunda adliye sevk edilen şüphelilerden 5'i, tutuklandı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında, İzmir merkezli 21 ilde 89 şüpheli hakkında 'saadet zinciri' kurarak, çok sayıda kişiyi dolandırdıkları gerekçesiyle gözaltı kararı verildi. Polis ekiplerince 17 Kasım sabahı şüphelilere yönelik başlatılan operasyonlarda, 83 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin, hiyerarşik yapı oluşturarak, örgüt disiplini ve dayanışması içinde hareket ettikleri, mağdurlara sosyal medya, dergi ve toplantılarla ulaştıkları, kurdukları firmalar üzerinden çeşitli unvanlarla üyelik paketleri sattıkları, elde ettikleri gelirleri başka alanlara ve kişilere aktararak akladıkları belirlendi. Yapılan çalışmalarda şu ana kadar 3 bin 200 kişinin mağdur edildiği tespit ederken, dolandırıcıların elde ettiği haksız kazanç miktarının da yaklaşık 60 milyon TL olduğu belirlendi.

Şüphelilerin ayrıca 'Fons Şirketler Grubu' ismiyle çeşitli sektörlerde faaliyet gösteren 6 şirket kurdukları; İzmir, İstanbul, Antalya gibi şehirlerdeki rezidanslardan kiraladıkları dairelerde şubeler açtıkları ve vatandaşı etkilemek için lüks araçlara bindikleri de belirlendi.İzmir Emniyeti Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nde sorgulanan 67 şüpheli, ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, 16 şüpheli ise adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 5'i hakimlikçe tutuklandı, 1'ine 'konutunu terk etmeme', 10'una ise 'karakola düzenli imza verme' adli kontrol şartı getirildi.