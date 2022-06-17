Aydın'da üretim tesisine sahte alkol baskını - Son Dakika
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Aydın'da üretim tesisine sahte alkol baskını

17.06.2022 00:58
Aydın'da üretim tesisine sahte alkol baskını

Aralarında Aydın'ın da bulunduğu İzmir merkezli, Denizli ve Manisa illerinde polis ekipleri tarafından çok sayıda iş yeri, imalathane ve depolara gerçekleştirilen operasyonda, 30 ton sahte etil alkol ele geçirilirken olayla ilgili 24 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Aralarında Aydın'ın da bulunduğu İzmir merkezli, Denizli ve Manisa illerinde polis ekipleri tarafından çok sayıda iş yeri, imalathane ve depolara gerçekleştirilen operasyonda, 30 ton sahte etil alkol ele geçirilirken olayla ilgili 24 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sahte etil alkol kaçakçılığına yönelik, tüketilmesi halinde insan sağlığına çok ciddi zararları olan, merdiven altı diye tabir edilen yerlerde üretilerek depolanan ve vatandaşların içki yapımında kullanmaları için satışa sunan şüphelileri yakalamaya yönelik çalışma yürüttü. Uzun süren teknik ve fiziki takibin ardından, Aydın'da kolonya üretimi yapan ve kimya firması adı altında çalışan iş yerinin, sanayi amaçlı etil alkolün sağlıksız yöntemlerle, alkollü içki yapılması için damıtarak yüklü miktarlarda piyasaya İzmir, Manisa, Aydın ve Denizli'de piyasaya sürüldüğü tespit edildi.

Çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon

Çalışmalar dahilinde şüphelilere yönelik adresleri tespit eden polis ekipleri, 14 Haziran günü düğmeye bastı ve İzmir'in Seferihisar, Menemen, Karabağlar, Buca, Konak, Çiğli, Karşıyaka ve Bornova ilçeleri ile Aydın, Denizli ve Manisa illerinde, 1 imalathane, 3 iş yeri, 4 depo, 10 ikamet ve 10 araca eş zamanlı operasyon düzenledi.

29 ton sahte etil alkol ele geçirildi

Operasyon çerçevesinde adreslerde yapılan aramalarda, 29 ton sahte etil alkol, 4 bin 69 adet taklit etiket, 1 adet etil alkol arıtma kazanı, 526 adet 5 litrelik etil alkol bidonu, bin 570 adet kapak ve koli, 244 adet içki aroması, 16 litre açık sahte içki ve 4 adet boş içki şişesi ele geçirildi.

24 şüpheliye işlem

Operasyonda polis ekipleri tarafından olayla ilgili oldukları belirlenen 24 hakkında adli işlem başlatıldı. Şüphelilerden 8'i adliyeye sevk edilirken, 16 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi. - AYDIN

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Aydın'da üretim tesisine sahte alkol baskını - Son Dakika

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