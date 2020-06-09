İzmir merkezli "sahte kimlikle kredi kartı çıkaranlara" yönelik operasyonda 1 kişi tutuklandı

İzmir merkezli operasyonda, "sahte kimlikle edindikleri kredi kartlarıyla internetten alışveriş yaptığı ve ATM'lerden para çektiği" iddiasıyla yakalanarak adliyeye sevk edilen 5 zanlıdan 1'i tutuklandı.

İzmir merkezli operasyonda, "sahte kimlikle edindikleri kredi kartlarıyla internetten alışveriş yaptığı ve ATM'lerden para çektiği" iddiasıyla yakalanarak adliyeye sevk edilen 5 zanlıdan 1'i tutuklandı. İzmir Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Sahtecilik Suçları Büro Amirliği ekiplerince düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheliden 5'i, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlılardan R.G, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı. D.K ve D.G. elektronik kelepçe, A.B. imza verme şartıyla serbest bırakılırken, H.G'ye de yurt dışına çıkış yasağı konuldu. Şüphelilerden birinin ise Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. Operasyon İzmir Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Sahtecilik Suçları Büro Amirliği ekipleri, başkalarına ait bilgilerle oluşturdukları sahte kimliklerle aldıkları kredi kartlarıyla alışveriş yaptığı ve ATM'lerden para çektiği öne sürülen kişilere yönelik çalışma başlatmıştı. İzmir ve Aydın'da belirlenen 7 adrese düzenlenen operasyonlarda 6 şüpheli gözaltına alınmıştı. Dolandırıcılığın maddi boyutunun 100 bin lira civarında olduğu öğrenilmişti.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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