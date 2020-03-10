İzmir merkezli sahte para operasyonunda 3 kişi tutuklandı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa İzmir merkezli sahte para operasyonunda 3 kişi tutuklandı - Son Dakika

İzmir merkezli sahte para operasyonunda 3 kişi tutuklandı

6 saat önce

İzmir merkezli sahte para operasyonunda 3 kişi tutuklandı İzmir merkezli 3 ilde düzenlenen sahte para operasyonunda gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 6 şüphelinden 3'ü tutuklandı.

İzmir merkezli sahte para operasyonunda 3 kişi tutuklandı

İZMİR - İzmir merkezli 3 ilde düzenlenen sahte para operasyonunda gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 6 şüphelinden 3'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, piyasaya sahte madeni Euro sürmek isteyen şahıslar olduğu bilgisi üzerine çalışma başlatmıştı. Ekipler, İzmir, Manisa ve Afyonkarahisar illerinde bulunan 7 şahsa yönelik 8 ayrı adrese operasyon düzenledi. Operasyonda G.B., Y.B., T.A., S.Y., A.D. ve Y.A. isimli şahıslar yakalanarak gözaltına alındı.

Kumarhanelerde piyasaya süreceklerdi

İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla yakalanan şüphelilerin, bastıkları sahte 2 Euro'ları özellikle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve turizm bölgelerinde bulunan kumarhanelerde piyasaya sürecekleri öğrenildi. Yakalanarak gözaltına alınan 6 şüpheli, emniyetteki işlemleri ve ifadelerinin alınmasının ardından bugün adliyeye sevk edildi.

Çok sayıda sahte madeni 2 Euro ele geçirilmişti

Öte yandan, İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 24 adet sahte madeni 2 Euro basımında kullanılan baskı makinası kalıbı, 68 adet basılmış sahte madeni 2 Euro, sahte Euro basımında kullanılan 19 bin 550 adet metal renkli pul, basıma hazır 5 adet madeni 2 Euro göbek kısmı, basıma hazır 6 adet 2 Euro dış çerçeve halkası, sahte Euro basımında kullanılan 770 adet iç halka, çeşitli boyutlarda göbek kısımları kesilmiş ve kesilmemiş toplamda 5 bin 250 gram renkli materyal, 2 adet tabanca ve 1 adet kurusıkı silah ve14 adet gerçek ve kurusıkı mermiye el konuldu.

3 şüpheli tutuklandı

Gözaltına alınarak emniyete götürülen ve buradaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 6 şüpheliden Y.B., G.B. S.Y., çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. T.A., A.D. ve Y.A. ise savcılıktaki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Öte yandan, Z.İ. isimli şüpheliyi yakalama çalışmalarının ise sürdüğü bildirildi.

İzmir merkezli sahte para operasyonunda 3 kişi tutuklandı

Emniyet Müdürlüğü, İzmir, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.03.2020 09:30 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Tanju Çolak, Yılmaz Vural'a 500 bin TL değerinde tazminat davası açtı
Evlilik hayali kuran kişiyi düzmece nişan töreni düzenleyip dolandırdılar Messi, Ronaldinho'yu hapishaneden çıkarmak için harekete geçti Hastanenin 8'inci katından atlayan profesör öldü

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.03.2020 04:04:20. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: İzmir merkezli sahte para operasyonunda 3 kişi tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]