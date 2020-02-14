İzmir merkezli suç örgütü operasyonu zanlıları adliyeye sevk edildi - Son Dakika
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İzmir merkezli suç örgütü operasyonu zanlıları adliyeye sevk edildi

6 saat önce

İzmir merkezli 5 ilde düzenlenen suç örgütü operasyonunda başkasına ait taşınmazları dublör kullanarak sattıkları suçlamasıyla gözaltına alınan 11 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

İzmir merkezli suç örgütü operasyonu zanlıları adliyeye sevk edildi, System.String[]

İzmir merkezli 5 ilde düzenlenen suç örgütü operasyonunda başkasına ait taşınmazları dublör kullanarak sattıkları suçlamasıyla gözaltına alınan 11 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

İzmir, İstanbul ve Ankara Cumhuriyet Başsavcılıklarınca yürütülen 6 farklı soruşturma kapsamında, İzmir Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinasyonunda yapılan operasyonla İzmir, İstanbul, Ankara, Balıkesir ve Antalya'da yakalanan 11 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme ve örgüte üye olma, nitelikli dolandırıcılık, resmi ve özel belgelerde sahtecilik, kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirme suçlamalarıyla yakalanan N.U, M.S, H.İ, N.E, B.K, E.C, S.S, O.Y, Y.U, G.B ve M.Ö, Seferihisar Adliyesine gönderildi.

Zanlıların emniyetteki ifadelerinde suçlamaları kabul ettiği belirtildi.

Öte yandan, taşınmazları zanlılar tarafından dublör kullanılarak satılan ve "İstanbullu Banker" olarak tanınan Mehmet Vecihi Eröge'nin Balıkesir'de kaldığı huzurevinde yaklaşık 15 gün önce yaşamını yitirdiği öğrenildi.

Eröge'nin İzmir'in Konak, Seferihisar ve Dikili ilçeleri, İstanbul Beyoğlu ve Beylikdüzü ilçeleri ile Ankara'nın Gölbaşı ilçesindeki taşınmazlarının, bilgisi dışında sahte kimlik ve dublör kullanarak satışını yapıp yaklaşık 20 milyon lira haksız kazanç sağladıkları öne sürülen şüphelilere yönelik 5 kentte düzenlenen eş zamanlı operasyonda 11 şüpheli gözaltına alınmıştı.

İstanbul, Ankara, İzmir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 10:24 Kaynak: AA
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