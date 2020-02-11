İzmir merkezli suç örgütü operasyonunda yakalanan 59 şüpheliden 15'i tutuklandı - Son Dakika
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İzmir merkezli suç örgütü operasyonunda yakalanan 59 şüpheliden 15'i tutuklandı

6 saat önce

İzmir merkezli 16 ilde, iki suç örgütüne yönelik operasyonda yakalanarak adliye sevk edilen 59 şüpheliden 15'i tutuklandı.

İzmir merkezli suç örgütü operasyonunda yakalanan 59 şüpheliden 15'i tutuklandı, System.String[]

İzmir merkezli 16 ilde, iki suç örgütüne yönelik operasyonda yakalanarak adliye sevk edilen 59 şüpheliden 15'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, suç örgütüne üye olmak, suç örgütüne yardım etmek, kasten öldürmeye teşebbüs, kasten yaralama, yağma, Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkındaki Kanuna muhalefet, mala zarar verme ve tehdit" suçları kapsamında elebaşılığını S.K. ile D.C'nin yaptığı iki adi suç örgütüne yönelik operasyonda yakalanan 122 şüpheliden 59'u, sevk edildikleri adliyede sulh ceza hakimliğine çıkarıldı.

Hakimlik, 59 şüpheliden 15'inin tutuklanmasına, diğerleri hakkında adli kontrol şartı uygulanmasına karar verdi.

Operasyon

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında 7 Şubat'ta başlatılan soruşturmada 171 şüpheli hakkında yakalama kararı verilmiş, 16 ilde 165 adrese düzenlenen operasyonda 122 şüpheli yakalanmıştı.

Şüphelilerden 59'u emniyetteki işlemlerinin ardından dün adliyeye sevk edilmiş, diğerleri ise salıverilmişti.

Bu arada daha önce ara yakalamalarla çeşitli suçlardan cezaevinden bulunan 22 kişinin de bu soruşturmalar kapsamında ifadeleri alınmıştı.

Emniyet Müdürlüğü, İzmir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 02:48 Kaynak: AA
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