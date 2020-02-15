İzmir merkezli suç örgütü operasyonunda yakalanan 4 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel İzmir merkezli suç örgütü operasyonunda yakalanan 4 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

İzmir merkezli suç örgütü operasyonunda yakalanan 4 şüpheli tutuklandı

6 saat önce

İzmir merkezli 5 ilde düzenlenen suç örgütü operasyonunda başkasına ait taşınmazları dublör kullanarak sattıkları suçlamasıyla gözaltına alınan 11 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

İzmir merkezli suç örgütü operasyonunda yakalanan 4 şüpheli tutuklandı, System.String[]

İzmir merkezli 5 ilde düzenlenen suç örgütü operasyonunda başkasına ait taşınmazları dublör kullanarak sattıkları suçlamasıyla gözaltına alınan 11 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

İzmir, İstanbul ve Ankara Cumhuriyet Başsavcılıklarınca yürütülen 6 farklı soruşturma kapsamında İzmir Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi koordinasyonunda yapılan operasyonla İzmir, İstanbul, Ankara, Balıkesir ve Antalya'da yakalanan 11 zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından Seferihisar Adliyesine sevk edildi.

Zanlılardan 2'si savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı. Diğer 9 şüpheliden 4'ü tutuklandı, 5'ine yurt dışı çıkış yasağı konuldu.

"İstanbullu Banker" olarak tanınan ve Balıkesir'de kaldığı huzurevinde yaklaşık 15 gün önce yaşamını yitirdiği öğrenilen Mehmet Vecihi Eröge'ye ait İzmir'in Konak, Seferihisar ve Dikili ilçeleri, İstanbul Beyoğlu ve Beylikdüzü ilçeleri ile Ankara'nın Gölbaşı ilçesindeki taşınmazların, bilgisi dışında sahte kimlik ve dublör kullanarak satışını yapıp yaklaşık 20 milyon lira haksız kazanç sağladıkları öne sürülen şüphelilere yönelik 5 kentte düzenlenen eş zamanlı operasyonda 11 şüpheli gözaltına alınmıştı.

İstanbul, Ankara, İzmir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.02.2020 08:34 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Adana'da 3.5 milyon liralık kobra zehri ele geçirildi
Serhat Akın; yeşil sahalardan mutfağa 18-19 Şubat'ta İstanbul'un 3 ilçesinde 24 saatlik su kesintisi yaşanacak İstanbul Havalimanı'nda 3'üncü pist 18 Haziran'da açılacak

Son Dakika Haberleri
14:50 Mustafa Sandal'dan Cem Yılmaz'ın aşk hayatına ilginç yorum: Bermuda şeytan üçgeni
13:41 Akın Akınözü, sevgilisiyle neden fotoğraf paylaşmıyor?
13:17 Hamdi Alkan'ın kızı, Instagram hesabından cesur mini elbiseli pozlarını paylaştı
12:58 Güldür Güldür Show'un turnesi kanlı bitti: 1 kişi öldü, çok sayıda yaralı var
12:46 Şeyma Subaşı, yabancı dostlarını överken Türk arkadaşlarını eleştirdi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.02.2020 15:00:08. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: İzmir merkezli suç örgütü operasyonunda yakalanan 4 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]