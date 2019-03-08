Son Dakika Haberleri: İzmir Merkezli Tarihi Eser Operasyonu

İzmir Merkezli Tarihi Eser Operasyonu

57 dakika önce

İzmir merkezli 6 ilde düzenlenen tarihi eser operasyonunda 12 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir Merkezli Tarihi Eser Operasyonu, System.String[]
İzmir merkezli 6 ilde düzenlenen tarihi eser operasyonunda 12 şüpheli gözaltına alındı.

Ödemiş Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, Çamyayla köyü Keller Arpası mevkisinde tespit edilen izinsiz kazıyla ilgili çalışma başlattı.

Ekiplerin çalışması sonucu İzmir, Eskişehir, Ankara, Kütahya, Bursa ve Tokat'ta 12 adrese operasyon düzenlendi.

Şüphelilerin ev adresinde yapılan aramada bulunan 7 tarihi eser niteliği taşıyan obje ve kaçak kazıda kullanılan malzemelere el konuldu.

Zanlıların emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 06:45 Kaynak: AA

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