İzmir merkezli teknoloji firması yerli otomobile katkı sunmayı hedefliyor

Elektrikli araçlar ve iş makineleri, gemicilik ve ev tipi enerji depolama gibi alanlarda kullanılan nikel bazlı katotun üretimini yapacak İzmir merkezli teknoloji start-up firması, yerli elektrikli otomobile katkı sağlamayı hedefliyor.

Teknopark İzmir'de faaliyete başlayan NiCAT Batarya Teknolojileri firmasında, malzeme biliminde yapay zekayı kullanabilen kimyager ve matematikçiler yer alıyor.

NiCAT Batarya Teknolojileri İş Geliştirme Direktörü ve Kurucu Ortağı Can Attal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kısa süre önce Keiretsu Melek Yatırımcı Ağı vasıtasıyla çekirdek yatırımlarını aldıklarını ifade etti.

Nikel bazlı katot kullanan, ikincil, şarj edilebilir bataryaların tümüne hitap ettiklerini belirten Attal, "Elektrikli otomobillerde gittikçe yaygınlaşan ve alternatifsiz olacağı öngörülen nikel katotlu lityum iyon, ürünümüzün kullanıldığı en önemli batarya sınıfı." dedi.

Attal, bu batarya teknolojisinin gemicilik, ev tipi enerji depolama, elektrikli iş makineleri gibi alanlarda da kullanıldığına dikkati çekerek, "Lityum iyonun yanı sıra nikel kadmiyum, nikel metal hidrür, nikel çinko gibi batarya teknolojilerine de çözüm sunabiliyoruz. Özellikle yeni nesil çinko nikel bataryalar, ülkemizde yeni düzenlemelerin geldiği elektrik şebekesinde enerji depolama alanında kullanıma sahip." diye konuştu.

Türkiye'de şu an için batarya ya da batarya ham maddesi üretimi bulunmadığına işaret eden Attal, şunları kaydetti:

"ASPİLSAN geçtiğimiz günlerde bizim katot teknolojimizin kullanıldığı lityum iyon üretim tesisinin temellerini attı. Faaliyete geçtiklerinde tedarikçileri olabilmek için hazırlıklarımızı sürdürüyoruz. Yeni nesil çinko batarya alanındaki en büyük üretici olan Amerikalı ZincFive ürünümüzü test etmeye başlayacak ve başarıya ulaşması durumunda ilk ihracatımızı gerçekleştirebileceğiz. Bu aşamaları başarıyla geçerek, Samsung SDI, LG Chem gibi lityum iyon hücre üretiminde lider firmalara da satış yapabilmeyi umuyoruz."

"Türkiye bu alanda coğrafi avantaja sahip"

Attal, yapay zeka ve malzeme alanında çalışan az sayıdaki ekiplerden birine sahip olduklarını ve bunun rekabet güçlerini artırdığını vurgulayarak, "Büyük firmaların deneme yanılma yöntemiyle yaptığı malzeme geliştirme araştırmalarını, yapay zeka desteğiyle gerçekleştirdiğimiz için önemli maliyet avantajımız var. Müşterilerimiz olan hücre üreticileri genellikle Kore ve Çin'de bulunuyor. Türkiye bu alanda coğrafi avantaja sahip. Çin pazarından çıkarak Avrupa ve Orta Doğu'ya açılmak isteyen birçok firma için Türkiye güçlü bir alternatif." değerlendirmesinde bulundu.

"Elektrikli araçlarda menzil ve fiyatı batarya belirliyor"

Yeni nesil elektrikli araçlardaki teknolojinin yüksek nikelli lityum iyon olacağına kesin gözüyle bakıldığını belirten Attal, yerli otomobilde kullanılacak teknolojinin de bu olacağını düşündüklerini aktardı.

Attal, ara mal ürettikleri için doğrudan yerli otomobile satış yapmalarının mümkün olmadığını ifade ederek, şöyle devam etti:

"Yerli otomobilin batarya hücrelerini üretecek firmanın tedarikçisi olmak gibi bir fırsata sahibiz. Elektrikli araçlardaki en önemli iki konu olan menzil ve fiyat, batarya tarafından belirleniyor. Şu anki üretim şartlarında bir elektrikli aracın maliyetinin üçte biri batarya paketinden oluşuyor. Bataryadaki en değerli ürün ise katot malzemesi. Ürettiğimiz katot malzemesi, bataryanın karakteristiğini belirliyor. Daha uzun ömürlü, yüksek menzilli ve düşük fiyatlı elektrikli araçlar, katot malzemesindeki iyileşmelerle mümkün olabilecek. Biz de yerli otomobilin bulunduğu değer zincirinde yerli bir teknoloji firması olarak katkı sağlamaya hazırız."