Son Dakika Haberleri: İzmir merkezli terör operasyonunda 11 tutuklama
Son Dakika Güncel İzmir merkezli terör operasyonunda 11 tutuklama - Son Dakika

İzmir merkezli terör operasyonunda 11 tutuklama

6 saat önce

İZMİR ve İstanbul'da, bölücü terör örgütü PKK/KCK'nın cezaevinde yatan üyelerini, yapılacak açlık grevi gibi eylemlerde koordine ettikleri suçlamasıyla gözaltına alınan 12 şüpheliden 11'i tutuklandı.

İzmir merkezli terör operasyonunda 11 tutuklama, System.String[]

İZMİR ve İstanbul'da, bölücü terör örgütü PKK/KCK'nın cezaevinde yatan üyelerini, yapılacak açlık grevi gibi eylemlerde koordine ettikleri suçlamasıyla gözaltına alınan 12 şüpheliden 11'i tutuklandı.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bölücü terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyon düzenledi. Teknik ve fiziki takip sonucunda İzmir'in Menemen ilçesi ve İstanbul'da belirlenen adreslere 12 Kasım'da eş zamanlı baskın yapıldı. Baskınlarda 12 şüpheli gözaltına alınırken, yapılan aramalarda 1 av tüfeği ve çok sayıda örgütsel doküman ele geçirildi. Yakalanan şüphelilerin, örgütün cezaevlerinde kalan üyelerini, dışarıdan koordine ederek, yapılacak açlık grevleri gibi eylemlere yönlendirdikleri tespit edildi. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, emniyete götürüldü. Emniyette işlemleri tamamlanan şüphelilerden S.A., H.T., R.D., M.A., Ş.D., S.B., R.Y., M.T., M.K., İ.A.. ve H.H.D. tutuklandı. M,G. ise yurt dışı yasağı konularak serbest bırakıldı.


Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.11.2019 09:08 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Pendik'te 3 kişinin ölümüyle sonuçlanan vahşetin altından kız isteme meselesi çıktı
Son dakika: Karaköy'de başörtülü genç kızı darp eden kadının ilk ifadesi: Ben yapmadım Usta sanatçı Yıldız Kenter hastaneye kaldırıldı Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçim döneminde izlettiği videoyu yeniden gün yüzüne çıkardı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.11.2019 15:28:38. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İzmir merkezli terör operasyonunda 11 tutuklama
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]