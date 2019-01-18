İzmir Merkezli Terör Örgütü Pkk/kck Operasyonu

İzmir merkezli 3 ilde, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 16 kişi gözaltına alındı.

İzmir merkezli 3 ilde, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 16 kişi gözaltına alındı.



İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın sözde tecridini protesto etmek, örgüte müzahir kitleyi ayakta tutmak amacıyla faaliyet gösterenlere yönelik soruşturma kapsamında 16 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkardı.



İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin İzmir merkez olmak üzere İstanbul ve Mardin'de düzenlediği operasyonda zanlıların tamamı yakalandı.



Zanlıların adreslerindeki aramalarda terör örgütünü simgeleyen amblemlerin bulunduğu çok sayıda bez parçası ele geçirildi, dijital verilere ve örgütsel dokümanlara el konuldu.



Şüphelilerden biri hakkında terör örgütü üyesi olmak suçundan 3 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu belirlendi.



Bazı şüphelilerin İzmir'de terör örgütü elebaşına destek olmak için farklı tarihlerde düzenlenen açlık grevi eylemlerine katıldıkları tespit edildi.



Gözaltına alınan 16 zanlı, emniyete götürüldü.

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