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İzmir merkezli üç ilde FETÖ operasyonu

7 saat önce

İZMİR merkezli üç ilde Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında örgütün kriptolu haberleşme programı 'ByLock'u kullanan ve görüşmelerde isimleri geçen 14 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

İzmir merkezli üç ilde FETÖ operasyonu, System.String[]

İZMİR merkezli üç ilde Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında örgütün kriptolu haberleşme programı 'ByLock'u kullanan ve görüşmelerde isimleri geçen 14 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında bu sabah operasyon başlattı. İzmir merkezli Aydın ve Konya'da eş zamanlı düzenlenen operasyonda, örgütün kriptolu haberleşme programı 'ByLock'u kullanan 7 şüpheli ile programla yapılan görüşmelerde isimleri geçen 7 şüpheli olmak üzere 14 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Operasyonun devam ettiği ve şüphelilerin adreslerinde arandığı öğrenildi.


İzmir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.11.2019 08:29 Kaynak: DHA
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