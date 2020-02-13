İzmir merkezli üç ilde yasa dışı bahis operasyonu: 28 gözaltı - Son Dakika
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İzmir merkezli üç ilde yasa dışı bahis operasyonu: 28 gözaltı

6 saat önce

İzmir merkezli üç ilde gerçekleştirilen yasa dışı bahis operasyonunda 28 kişi gözaltına alındı.

İzmir merkezli üç ilde yasa dışı bahis operasyonu: 28 gözaltı, System.String[]

İzmir merkezli üç ilde gerçekleştirilen yasa dışı bahis operasyonunda 28 kişi gözaltına alındı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından yasa dışı bahis oynatan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı. 3 ay süren teknik takip sonucu ekipler, haklarında gözaltı kararı verilen 28 şüphelinin yakalanması için İzmir, İstanbul ve Adana'da eş zamanlı operasyon düzenledi. Şüphelilerin ev, iş yeri ve araçlarında yapılan aramalarda, yasa dışı bahisten elde edildiği değerlendirilen 73 bin 600 lira 400 Amerikan Doları ile 2 adet ruhsatsız tabanca, farklı çaplarda 150 adet fişek, çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

YÜKLÜ MİKTARDA PARA AKIŞI SAĞLANMIŞ

Öte yandan, şüphelilerin serverleri yurt dışında bulunan yasa dışı bahis siteleri üzerinden yasa dışı bahis oynattıkları, siteye girişlerin kullanıcı adı ve şifreyle yapıldığı, site yöneticilerinin müşterilerini referans yöntemiyle buldukları, siteye bağlı çok sayıda yöneticinin müşteri portföyünü oluşturduğu öğrenildi. Yasa dışı bahis oynatan şüphelilerin, bahis oynamak isteyen müşterilerle anlık mesajlaşma uygulamaları üzerinden irtibat kurdukları, para alışverişlerinin haftanın belirli günlerinde çoğunlukla elden, bir kısmının ise yakınlarının banka hesapları üzerinden yapıldığı tespit edildi. Şüphelilerin banka hesapları üzerinde yapılan incelemelerde yüklü miktarda para akışı sağlandığı anlaşılırken faaliyetlerinden haksız menfaat sağladıkları polis ekipleri tarafından tespit edildi.

(Ali İhsan Çiftçi/İHA)

İzmir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 11:40 Kaynak: İHA
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