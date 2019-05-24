Son Dakika Haberleri: İzmir merkezli uyuşturucu operasyonunda 22 gözaltı

İzmir merkezli uyuşturucu operasyonunda 22 gözaltı

7 saat önce

İzmir ve Manisa'daki uyuşturucu operasyonunda 22 zanlı gözaltına alındı.

İzmir merkezli uyuşturucu operasyonunda 22 gözaltı, System.String[]
İzmir ve Manisa'daki uyuşturucu operasyonunda 22 zanlı gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Kemalpaşa İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Akalan, Çambel ve Sütçüler mahallelerindeki uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik başlattığı çalışma kapsamında Manisa'nın Turgutlu ilçesinde ikamet ettikleri tespit edilen 22 şüpheliye yönelik operasyon düzenledi.
Ekipler, 3 iş yeri, bir depo ve 10 eve düzenlediği operasyonda zanlıların tamamı gözaltına alındı.
Şüphelilere ait adreslerde yapılan aramalarda ise 4 ruhsatsız tabanca, 4 av tüfeği, 1 kuru sıkı tabanca, 7 şarjör, 2 parçalanmış tabancaya ait parça, 59 av tüfeği fişeği, 34 mermi, uyuşturucu içme aparatları, 20 gram kubar esrar, 5 gram sentetik uyuşturucu, 17 kök Hint keneviri, 1 gram kenevir tohumu, 40 uyuşturucu hap, 1 hassas terazi, 2 dizüstü bilgisayar ve 1 harici bellek ele geçirildi.
Şüphelilerden işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen 2'si tutuklandı, 4 zanlı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Diğer 16 şüphelinin jandarmadaki işlemlerinin sürdürüldüğü bildirildi.
Haber Yayın Tarihi : 24.05.2019 06:19 Kaynak: AA
Manisa, İzmir, Güncel
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