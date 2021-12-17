İzmir merkezli uyuşturucu operasyonu: 28 tutuklama - Son Dakika

İzmir merkezli uyuşturucu operasyonu: 28 tutuklama

İZMİR - İzmir'in Menemen ilçesinde torbacı olarak tabir edilen uyuşturucu satıcıları ve uyuşturucu madde satın alan şüphelilere yönelik polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, gözaltına alınan 58 şüphelinden 28'i adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilen şüphelilerin tümü çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Menemen Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında, İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde, Menemen İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Aliağa Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekiplerinin de katıldığı, torbacı tabir edilen sokak satıcılarına yönelik yürüttüğü çalışma kapsamında, uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen 58 şüpheli tespit edildi. Harekete geçen polis ekipleri, 14 Aralık tarihinde, önceden belirlenen adreslere özel harekat polisleri desteği ve narkotik dedektör köpeklerinin de katılımıyla operasyon düzenledi. Adreslerde yapılan aramalarda, 41 gram esrar-skank, bir miktar eroin, bir miktar metamfetamin, 38 adet ecstasy hap, 3 bin 590 adet sentetik ecza maddesi ile 3 tabanca, 2 tüfek, 3 şarjör ve 27 adet mermi ele geçirildi. Öte yandan operasyon kapsamında belirlenen 58 şüphelinin tamamı gözaltına alındı.

28 şüpheli adliyeye sevk edildi

Gözaltına alınan şüphelilerden, uyuşturucu kullandığı tespit edilen 30 kişi, emniyetteki ifadelerinin ardından işlem uygulanarak serbest bırakıldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan ve uyuşturucu satıcılığı le suçlanan 28 şüpheli ise bugün sabah saatlerinde Menemen Adliyesine sevk edildi. Adliyeye sevkleri, operasyona da bizzat katılan Menemen İlçe Emniyet Müdürü Gürcan Alev yönlendirdi. Burada hakim karşısına çıkan 28 şüpheli de çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.