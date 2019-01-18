İzmir Merkezli Uyuşturucu Operasyonunda 41 Kişi Gözaltına Alındı
58 dakika önce
İzmir merkezli uyuşturucu operasyonunda 41 kişi gözaltına alındıİZMİR merkezli olarak toplam 6 ilde yapılan uyuşturucu operasyonunda 41 şüpheli gözaltına alındı.
İzmir
merkezli uyuşturucu operasyonunda 41 kişi gözaltına alındı
İZMİR merkezli olarak toplam 6 ilde yapılan uyuşturucu operasyonunda 41 şüpheli gözaltına alındı. İzmir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü
ekipleri, bu sabah saatlerinde, 'torbacı' denilen uyuşturucu madde satıcılarına yönelik baskınlar gerçekleştirdi. İzmir merkezli olarak kent genelinde ve İstanbul
, Ankara
, Adıyaman
, Aydın
, Gaziantep
illerinde yapılan uyuşturucu operasyonunda 41 kişi gözaltına alındı. Operasyonlarda, sokak aralarında ve okul önlerinde uyuşturucu madde sattığı belirlenen 41 şüpheli gözaltına alındı, 2 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. İzmir Emniyeti
'nin Yeşilyurt
semtindeki Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürülen şüphelilerin işlemlerinin sürdüğü bildirildi.
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Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 02:50 Kaynak: DHA
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