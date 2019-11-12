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İzmir merkezli uyuşturucu operasyonunda 9 kişi gözaltına alındı
8 saat önce
İzmir merkezli uyuşturucu operasyonunda 9 şüphelinin gözaltına alındığı bildirildi.
Haber Yayın Tarihi: 12.11.2019 12:40 Kaynak: AA
İzmir merkezli uyuşturucu operasyonunda 9 şüphelinin gözaltına alındığı bildirildi.
Alınan bilgiye göre, İzmir'de uyuşturucu madde ticareti yapan şahıs ve organizasyonların deşifre edilmeleri amacıyla İzmir, Kocaeli ve Uşak'ta eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyonda 9 şüpheli gözaltına alınırken iki ruhsatsız pompalı tüfek de ele geçirildi.
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