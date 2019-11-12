Son Dakika Haberleri: İzmir merkezli uyuşturucu operasyonunda 9 kişi gözaltına alındı
Son Dakika Güncel İzmir merkezli uyuşturucu operasyonunda 9 kişi gözaltına alındı - Son Dakika

İzmir merkezli uyuşturucu operasyonunda 9 kişi gözaltına alındı

8 saat önce

İzmir merkezli uyuşturucu operasyonunda 9 şüphelinin gözaltına alındığı bildirildi.

İzmir merkezli uyuşturucu operasyonunda 9 kişi gözaltına alındı, System.String[]

İzmir merkezli uyuşturucu operasyonunda 9 şüphelinin gözaltına alındığı bildirildi.

Alınan bilgiye göre, İzmir'de uyuşturucu madde ticareti yapan şahıs ve organizasyonların deşifre edilmeleri amacıyla İzmir, Kocaeli ve Uşak'ta eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda 9 şüpheli gözaltına alınırken iki ruhsatsız pompalı tüfek de ele geçirildi.

İzmir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.11.2019 12:40 Kaynak: AA
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