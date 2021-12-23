Son dakika gündem: İZMİR MERKEZLİ 3 İLDEKİ UYUŞTURUCU OPERASYONUNDA GÖZALTI SAYISI 159'A YÜKSELDİ - Son Dakika

İZMİR merkezli 3 ilde, helikopter destekli olarak, 2 bin personelin katılımıyla düzenlenen ve Balıkesir'in Havran ilçesinde daha önce yapılan narkotik operasyonunda şüphelilerin açtığı ateş sonucu şehit olan polis memuru 'Abdulkadir Güngör'ün adının verildiği operasyon kapsamında 18 kişi daha gözaltına alındı. Böylelikle gözaltı sayısı 159'a yükselmiş oldu.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İzmir, Balıkesir ve Aydın'da uyuşturucu madde ticareti yapan kişilere yönelik geçen 21 Aralık operasyon düzenledi. Balıkesir'in Edremit ilçesinde uyuşturucu tacirleriyle çıkan çatışmada şehit olan polis memuru Abdülkadir Güngör'ün isminin verildiği operasyona çeşitli şubelerden 450 ekip ve 2 bin personel katıldı. 2 polis helikopteri ve 8 narkotik köpeğinin de kullanıldığı operasyonda, toplam 160 adreste arama yapıldı. Operasyonlarda ilk olarak 141 şüpheli gözaltına alındı. Operasyon kapsamında bugün 18 kişi daha yakalandı. Operasyonlar kapsamında böylelikle gözaltı sayısı 159'a yükseldi. Şüphelilerin üzerileri ile ev ve işyerlerindeki aramalarda ise çok sayıda çeşitli uyuşturucu madde, 7 ruhsatsız tabanca, 9 şarjör, 10 ruhsatsız tüfek, 45 fişek ele geçirildi. Şüphelilerin polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.