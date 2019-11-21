Son Dakika Haberleri: İzmir merkezli yasa dışı bahis operasyonu
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İzmir merkezli yasa dışı bahis operasyonu

6 saat önce

İzmir merkezli 11 ilde yasa dışı yollardan 35 milyon lira para akışı sağladığı belirtilen yasa dışı bahis şebekesine yönelik operasyonda gözaltına alınan 48 şüpheliden 9'u tutuklandı.

İzmir merkezli 11 ilde yasa dışı yollardan 35 milyon lira para akışı sağladığı belirtilen yasa dışı bahis şebekesine yönelik operasyonda gözaltına alınan 48 şüpheliden 9'u tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca yasa dışı bahis oynatmak amacıyla örgüt kurdukları belirtilen kişilere yönelik operasyon başlatıldı.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlar Mücadele Şubesi ekipleri, yaklaşık 8 ay süren çalışma sonrasında düzenlediği operasyonda 48 kişiyi gözaltına aldı.

Şüphelilerin, hiyerarşik yapı içinde başka kişilerin hesaplarını kullanarak yasa dışı yollardan 35 milyon lira para akışı sağladıkları tespit edildi.

Zanlıların telefon ve bilgisayarlarındaki incelemeler sonucu şebeke üyelerinin şifreli haberleşme programları kullanarak organize olduğu belirlendi.

Tespit edilen adreslerde yapılan aramalarda bir tabanca, 126 fişek, 493 bin 830 lira, başka kişilere ait çok sayıda ATM ve SIM kart ile USB bellek ele geçirildi.

Zanlıların başka kişilere ait SIM ve ATM kartlarını kullandıktan sonra mangalda yakarak imha ettikleri belirlendi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan biri savcılıktan salıverildi, nöbetçi hakimliğe çıkarılan 9'u tutuklandı, 38'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İzmir merkezli yasa dışı bahis operasyonu

İzmir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 02:51 Kaynak: AA
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