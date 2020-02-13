İzmir merkezli yasa dışı bahis operasyonunda 28 gözaltı - Son Dakika

İzmir, İstanbul ve Adana'da eş zamanlı düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda 28 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yasa dışı bahis oynatan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Yaklaşık 3 ay süren teknik takip sonucu ekipler, haklarında gözaltı kararı verilen 28 şüphelinin yakalanması için İzmir, İstanbul ve Adana'da eş zamanlı operasyon düzenledi.

Gözaltına alınan zanlıların ev, iş yeri ve araçlarında yapılan aramalarda, yasa dışı bahisten elde edildiği değerlendirilen 73 bin 600 lira, 400 dolar ile 2 adet ruhsatsız tabanca, farklı çaplarda 150 fişek ile çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Şüphelilerin, sunucuları yurt dışında bulunan yasa dışı bahis siteleri üzerinden bahis oynattıkları, siteye girişlerin kullanıcı adı ve şifreyle yapıldığı, site yöneticilerinin müşterilerini referans yöntemiyle buldukları, bahis oynamak isteyen müşterilerle anlık mesajlaşma uygulamaları üzerinden irtibat kurulduğu da belirlendi.

Ayrıca, para alışverişlerinin haftanın belirli günlerinde çoğunlukla elden, bir kısmının ise yakınlarının banka hesapları üzerinden yapıldığı, şüphelilerin banka hesaplarında da yüklü miktarda para akışı görüldüğü belirtildi.

Zanlıların, emniyetteki sorguları sürüyor.