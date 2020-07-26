İZMİR Mesire alanlarındaki kene tehdidine dikkat - Son Dakika

İZMİR Mesire alanlarındaki kene tehdidine dikkat

Mesire alanlarındaki kene tehdidine dikkatİZMİR'de, pandemi döneminde kapalı alanlara girmekten kaçınan ailelerin mesire alanlarında daha fazla vakit geçirmeyi tercih etmesi üzerine, uzmanlar kene tehdidine dikkat çekti.

Mesire alanlarındaki kene tehdidine dikkat

İZMİR'de, pandemi döneminde kapalı alanlara girmekten kaçınan ailelerin mesire alanlarında daha fazla vakit geçirmeyi tercih etmesi üzerine, uzmanlar kene tehdidine dikkat çekti. Acil Tıp Uzmanı Doç. Dr. Cem Ertan, kenenin kendisini bırakmasını beklemek gerektiğini belirterek, "Keneyi zorla çıkartırsak vücuda giren baş kısmındaki tükürük bezlerinden o hastalık kaynaklarını cilt altına kusar. Bu esnada biz hastalık kapmış oluruz" dedi.

Acil tıp doktorları, kene ısırmalarına karşı uyardı. Normalleşme sürecinde aileler açık havada vakit geçirmeyi tercih ederken, mesire alanlarındaki keneler hem çocuklar hem yetişkinler için tehlike oluşturuyor. Kene ısırması durumunda ilk müdahalenin önemine dikkat çeken Medical Park İzmir Hastanesi Acil Tıp Uzmanı Doç. Dr. Cem Ertan, her yıl aynı dönemlerde keneyle ilgili başvuruların arttığını söyleyerek kene yüzünden bulaşabilecek riskli hastalıklara karşı uyarılarda bulundu. Kenenin, doğanın bir parçası olduğunu ifade eden Dr. Ertan, "Biz kenelerin alanına girince o da kendisinin konağı olmamasına rağmen bizi hayvanlarla karıştırıp yanlışlıkla bize yapışıyor. İstediği şey onun besin kaynağı, kana ulaşmak. Kan emerken de taşıyıcısı olduğu bazı hastalık kaynaklarını insan vücuduna aktarıyor. Normalde bunlar hayvanlarda bir hastalık yapmazken insanlarda sağlık sorunlarına neden oluyor. Bu nedenle kene yüzünden ağır hastalıklar geçirebiliyoruz" dedi. Kene yoluyla insana bulaşan en ağır hastalıklardan birinin salgınlar halinde görülen Kırım- Kongo Kanamalı Ateşi hastalığı olduğunu ifade eden Cem Ertan, bu hastalığın kan pıhtılaşmasını olumsuz etkileyecek tablolara neden olduğunu açıkladı. Bu hastalıkta iç organlarda kanamalar olduğunu belirten Ertan, "Akciğerlerde ve diğer iç organların yanı sıra beyin bölgesinde kanamalar olabilir. Bu kanamalardan sonra ölüme kadar gidebilen ağır tablolar ortaya çıkabiliyor. Bunun dışında ateşli hastalıklara yol açabiliyor. Diğer hastalıklar günümüzde rahatça tedavi edilebilirken Kırım- Kongo Kanamalı Ateşi daha sorun yaratıyor. Ölüme kadar giden ağır tablolara neden oluyor" diye konuştu.

KENE NASIL ÇIKARILIR?

Kene ısırmasıyla ilk kez karşılaşanları sakin kalınması gerektiğini belirten Doç. Dr. Cem Ertan, yapılması gereken ilk müdahalelerle ilgili bilgi verdi. Panik halinde böceği ezen, kopartmaya çalışan ya da üzerine sabun ve kolonya gibi kimyasallar dökmeye çalışan hastalarla karşılaştıklarını söyleyen Ertan, bu müdahalelerden kaçınarak serinkanlı olunması gerektiğini hatırlattı. Doç. Dr. Ertan şöyle devam etti:

"Kene, deriyle temas ettiğinde o bölgeyi dikkatlice inceleyip temizlemelisiniz. Bir cımbızla, ince uçlu bir aletle ya da kene kartlarıyla keneyi olduğu yerden çıkarabiliriz. Kene kartları dikdörtgen ve kredi kartı boyutundadır. Bir köşesi V şeklinde çentiklidir. Bu kısmı kene ile deri arasına sokup yukarı çekmeliyiz. Acele etmemeli sabırla kenenin kendisini bırakmasını beklemeliyiz. Aksi taktirde keneyi zorla çıkartırsak kene vücuda giren baş kısmındaki tükürük bezlerinden o hastalık kaynaklarını cilt altına kusar. Bu esnada biz hastalık kapmış oluruz. Eğer çıkartacak bir şey bulamazsak en yakın sağlık kuruluşuna gitmeliyiz. Sıkmaktan, koparmaktan ve üzerine kimyasal madde dökmekten kaçınmalıyız."

'KENEYİ ÇIKARSANIZ BİLE HASTANEYE BAŞVURUN'

Doç. Dr. Cem Ertan, kenenin vücutta kalma süresinin uzamasının da riski arttırdığını dile getirerek şunları anlattı:

"Kene ne kadar uzun süre vücutta kalırsa hastalık kaynağı olacak mikropları vücuda aktarma ihtimali o kadar yükselir. Akşam fark edince sabahı beklememeli, acil servislere başvurup kenenin oradan çıkartılmasını sağlamalıyız. Keneyi kendimiz çıkardıysak keneyi bir peçete ya da kapaklı kabın içinde saklayıp enfeksiyon hastalıkları polikliniğine başvurmalıyız. Orada bazı kan tahlilleri yapılıyor. Keneden bir hastalık bulaşıp bulaşmadığını ve vücutta hasar bırakıp bırakmayacağını anlayabiliriz. Sonrasında enfeksiyon hastalıkları uzmanları şüpheli hastaları kontrole çağırıyor. Keneyi çıkartsak bile hastaneye başvurmak gerekiyor."

İZMİR Mesire alanlarındaki kene tehdidine dikkat

Kongo, Kırım, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.07.2020 10:15

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İZMİR Mesire alanlarındaki kene tehdidine dikkat - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

Ebru Şahin ile dudak dudağa yakalanan Cedi Osman, ilk kez sevgilisiyle fotoğraf paylaştı Son Dakika: MSB'den Yunanistan'da Türk bayrağının yakılmasına çok sert tepki: O eller kırılır Futbola veda eden Emre Belözoğlu, sahada hüngür hüngür ağladı Küçük çocuğun saçları metro istasyonundaki yürüyen merdivenlere sıkıştı Düğün öncesi gelinlik ve damatlıkla Ayasofya Camii'ne gelip dua ettiler Pınar Gültekin'in katili Cemal Metin Avcı'nın Muğla'daki barı kapatıldı! Duvarlarına "katil" yazıldı Sezonun 11'ini belirleyen Rıdvan Dilmen, gol kralı Sörloth'a yer vermedi Erdoğan MİT'in yeni binasının açılışında konuştu: İstihbaratı olmayan bir devlet yok olmaya mahkumdur Ebru Şallı, tatil fotoğrafı paylaştığı için kendisine tepki gösterenlere isyan etti: Ölmemi istiyorlar Sıcaktan bunalan Antalyalılar Konyaaltı Sahili'nde sabahlıyor Yıldız Tilbe: Bülent Ersoy bacaklarıma hasta Koronavirüse rağmen yat partileri hız kesmiyor! İstanbul'dan "pes" dedirten bir görüntü daha CHP'de ilk kez başörtülü bir isim Parti Meclisi için aday oldu 7 aydır kayıp olan Gülistan Doku'nun erkek arkadaşı tarafından 2 gün art arda alıkonulduğu ortaya çıktı Torbalı domastesi, dünyada 60'tan fazla ülkeye ihraç ediliyor
Hükümetin İstanbul Sözleşmesi'nden çekilme düşüncesi vatandaşa soruldu: Evet ile hayır arasında büyük fark var Hükümetin İstanbul Sözleşmesi'nden çekilme düşüncesi vatandaşa soruldu: Evet ile hayır arasında büyük fark var         
09:39
Diyanet İşleri Başkanı, Ayasofya Camii'ndeki ilk namazda tartışma yaratan Atatürk sözlerine cevap verdi Diyanet İşleri Başkanı, Ayasofya Camii'ndeki ilk namazda tartışma yaratan Atatürk sözlerine cevap verdi         
07:52
Hadise, koronavirüs nedeniyle 3 milyon zararda Hadise, koronavirüs nedeniyle 3 milyon zararda         
07:33
Davutoğlu'nun partisi, manidar video ile genel merkez açılışını duyurdu Davutoğlu'nun partisi, manidar video ile genel merkez açılışını duyurdu         
23:40
Park yeri kavgasında cinayet anının görüntüleri ortaya çıktı! Anne ne yaptıysa oğlunun katil olmasını engelleyemedi Park yeri kavgasında cinayet anının görüntüleri ortaya çıktı! Anne ne yaptıysa oğlunun katil olmasını engelleyemedi         
23:18
Yunanistan'ın Ayasofya travması bir türlü geçmiyor! Ankara'ya küstah yanıt Yunanistan'ın Ayasofya travması bir türlü geçmiyor! Ankara'ya küstah yanıt         
23:09
Zeynep'in katili, cezayı azaltmak için psikolojik sorunları olduğunu öne sürdü Zeynep'in katili, cezayı azaltmak için psikolojik sorunları olduğunu öne sürdü         
22:47
Adana'da makas terörü can aldı: 2 ölü, 3 ağır yaralı Adana'da makas terörü can aldı: 2 ölü, 3 ağır yaralı         
22:46
Düşme hattında bulunan Kayserispor'un Trabzonspor maçında attığı net gol verilmedi Düşme hattında bulunan Kayserispor'un Trabzonspor maçında attığı net gol verilmedi         
22:20
İmamoğlu'ndan CHP kurultayında çok tartışılacak sözler! Parti yönetimini hedef aldı İmamoğlu'ndan CHP kurultayında çok tartışılacak sözler! Parti yönetimini hedef aldı         
21:40
Meteoroloji'den 3 ile sağanak yağış uyarısı Meteoroloji'den 3 ile sağanak yağış uyarısı         
19:39
Duygu Özaslan, klozetin başında ağlarken videosunu paylaştı Duygu Özaslan, klozetin başında ağlarken videosunu paylaştı         
19:13
3 kamu bankası, 6 otomobil markasını düşük faizli kredi paketinden çıkardı 3 kamu bankası, 6 otomobil markasını düşük faizli kredi paketinden çıkardı         
19:07
Belçika'da ikinci koronavirüs dalgası başladı! Vaka sayılarında patlama yaşanıyor Belçika'da ikinci koronavirüs dalgası başladı! Vaka sayılarında patlama yaşanıyor         
17:35
Ünlü iş insanı Can Atay ile ilgili eşi Polen Atay'dan şiddet iddiası: Boğazımı sıkıp ölüme terk etti Ünlü iş insanı Can Atay ile ilgili eşi Polen Atay'dan şiddet iddiası: Boğazımı sıkıp ölüme terk etti         
17:08
Okan Buruk'un Galatasaray hayali: İnşallah bir gün orada çalışmak bana nasip olur Okan Buruk'un Galatasaray hayali: İnşallah bir gün orada çalışmak bana nasip olur         
16:48
Aleyna Tilki, Aleyna Tilki, "Hiç fiziksel ya da sözlü şiddete uğradınız mı?" sorusuna verdiği cevapla kafaları karıştırdı         
15:51
Pınar'ın katledildiği bağ evinin kapısına asma kilit vuruldu Pınar'ın katledildiği bağ evinin kapısına asma kilit vuruldu         
15:20
Kadın muhabir, bir izleyicinin mesajı sayesinde kansere yakalandığını öğrendi Kadın muhabir, bir izleyicinin mesajı sayesinde kansere yakalandığını öğrendi         
15:12
Gökhan Gönül, Fenerbahçe'yle 800 bin euro karşılığında anlaştı Gökhan Gönül, Fenerbahçe'yle 800 bin euro karşılığında anlaştı         
15:01
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Amasya Çevre Yolu'nu canlı bağlantı ile açtı Cumhurbaşkanı Erdoğan, Amasya Çevre Yolu'nu canlı bağlantı ile açtı         
14:54
Yunanistan Dışişleri Bakanlığı'ndan Türk bayrağına yapılan küstah saldırıyla ilgili ilk yorum Yunanistan Dışişleri Bakanlığı'ndan Türk bayrağına yapılan küstah saldırıyla ilgili ilk yorum         
14:02
Ayasofya kararına tepki gösteren Avrupalıyı utandıracak hassasiyet! Hristiyanlar için kutsal bölge, halıyla kaplanmadı Ayasofya kararına tepki gösteren Avrupalıyı utandıracak hassasiyet! Hristiyanlar için kutsal bölge, halıyla kaplanmadı         
13:57
Bu kadarına da pes! Çaldığı 50 bin doları kemerine sıkıştıran hırsız kamerada Bu kadarına da pes! Çaldığı 50 bin doları kemerine sıkıştıran hırsız kamerada         
12:36
Ömürlerinin baharındaki nişanlı çiftçi kaza ayırdı Ömürlerinin baharındaki nişanlı çiftçi kaza ayırdı         
12:30
Otostop yaparak bindikleri araçta gasp yapan çete çökertildi! 2'si kadın 4 kişi gözaltında Otostop yaparak bindikleri araçta gasp yapan çete çökertildi! 2'si kadın 4 kişi gözaltında         
12:16
Pınar'ın en yakın arkadaşı: Doğum günümü 10 gün öncesinden kutladı, sanki öleceğini hissetti Pınar'ın en yakın arkadaşı: Doğum günümü 10 gün öncesinden kutladı, sanki öleceğini hissetti         
11:27
Maske takmayan vatandaştan pes dedirten savunma: Koronavirüse ancak bana bulaşırsa inanırım Maske takmayan vatandaştan pes dedirten savunma: Koronavirüse ancak bana bulaşırsa inanırım         
10:44
1 ton 800 kilogramlık 'Kocaman' 50 bin liraya alıcısını bekliyor 1 ton 800 kilogramlık 'Kocaman' 50 bin liraya alıcısını bekliyor         
09:41
Türkiye'nin en yükseği olacak Yusufeli Barajı'nın gövde yüksekliği 220 metreye ulaştı Türkiye'nin en yükseği olacak Yusufeli Barajı'nın gövde yüksekliği 220 metreye ulaştı         
09:40
"Google'dan arıyoruz" diyerek firmaları 1 milyon TL dolandıran suç örgütü çökertildi         
16:17
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.07.2020 16:43:09. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: İZMİR Mesire alanlarındaki kene tehdidine dikkat - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei