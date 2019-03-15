İzmir Metro Otopark İnşaatındaki Göçükte Bir Kişinin Cansız Bedenine Ulaşıldı

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İzmir'deki Göçükte Kalan Bir Kişinin Cesedine Ulaşıldı

Tedavi Olmak İçin Gittiği Bursa'dan Ölüm Haberi Geldi

HDP'den Çok Konuşulacak İmamoğlu ve Yavaş Açıklaması: Bilecekler ki Kürt Oylarıyla Seçilmişlerdir