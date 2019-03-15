İzmir Metro Otopark İnşaatındaki Göçükte Bir Kişinin Cansız Bedenine Ulaşıldı
1 saat önce
Metro otopark inşaatındaki göçükte bir kişinin cansız bedenine ulaşıldı (4)AYNI YERDE BİR ÇÖKME DAHA OLDUİzmir Büyükşehir Belediyesi'nce metro vagonları için bir firmaya yaptırılan ve inşaatı süren yer altı otoparkında meydana gelen göçük altında kalan 2 kişiden Mehmet Ali Yalçın'ın...
Metro otopark inşaatındaki göçükte bir kişinin cansız bedenine ulaşıldı (4)
AYNI YERDE BİR ÇÖKME DAHA OLDU İzmir Büyükşehir Belediyesi
'nce metro vagonları için bir firmaya yaptırılan ve inşaatı süren yer altı otoparkında meydana gelen göçük altında kalan 2 kişiden Mehmet Ali Yalçın
'ın cesedinini çıkarılmasının ardından Mehmet Çiftçi'ye de ulaşmak için çalışmalar sürüyor. Ancak akşam saatlerinde aynı yerde, göçüğün kenarında bir çökme daha meydana geldi. İkinci çökmede ölen ya da yaralanan kimsenin olmadığı belirtildi.
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Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 09:24 Kaynak: DHA
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