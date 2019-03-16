Son Dakika Haberleri: İzmir Metro Otoparkındaki Göçükte Can Veren Bekçiye Son Görev

İzmir Metro Otoparkındaki Göçükte Can Veren Bekçiye Son Görev

34 dakika önce

Metro otoparkındaki göçükte can veren bekçiye son görevİzmir'in Halkapınar Semti'ndeki metro vagonları otoparkı inşaatında meydana gelen göçükte, enkaz altında kalıp, hayatını kaybeden iki bekçiden, 8 çocuk babası Mehmet Ali Yalçın (65) toprağa verildi.

Metro otoparkındaki göçükte can veren bekçiye son görev

İzmir'in Halkapınar Semti'ndeki metro vagonları otoparkı inşaatında meydana gelen göçükte, enkaz altında kalıp, hayatını kaybeden iki bekçiden, 8 çocuk babası Mehmet Ali Yalçın (65) toprağa verildi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin, Halkapınar'da, 115 metro vagonu kapasiteli 2 katlı yeraltı parkı inşaatında, geçen çarşamba günü meydana gelen göçükte enkaz altında kalan ve cansız bedenine dün sabah saatlerinde ulaşılan Mehmet Ali Yalçın için, Bornova'daki Mevlana Mahallesi'nde bulunan Hasanağa Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi. Cenaze törenine Mehmet Ali Yalçın'ın çocukları taziyeleri kabul etti. CHP İzmir Milletvekili Kani Beko da camiye gelerek aileye baş sağlığı diledi. Mehmet Ali Yalçın, öğlende kılınan cenaze namazının ardından Naldöken Mezarlığı'nda toprağa verildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.03.2019 03:05 Kaynak: DHA

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