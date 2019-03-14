Son Dakika Haberleri: İzmir Metronun Yer Altı Otoparkındaki Göçükte Çalışmalar Sürdürülüyor

İzmir Metronun Yer Altı Otoparkındaki Göçükte Çalışmalar Sürdürülüyor

13 dakika önce

Metronun yer altı otoparkındaki göçükte çalışmalar sürdürülüyor (3)'BABAM SAĞSA ÇIKARIP TESLİM ETSİNLER, ÖLDÜYSE CENAZESİNİ VERSİNLER'İzmir'de Büyükşehir Belediyesi'nin metro vagonları için bir firma aracılığı ile yaptırdığı çalışmalar sürerken meydana gelen göçükte kalan bekçi Mehmet Ali...

Metronun yer altı otoparkındaki göçükte çalışmalar sürdürülüyor (3)

'BABAM SAĞSA ÇIKARIP TESLİM ETSİNLER, ÖLDÜYSE CENAZESİNİ VERSİNLER'

İzmir'de Büyükşehir Belediyesi'nin metro vagonları için bir firma aracılığı ile yaptırdığı çalışmalar sürerken meydana gelen göçükte kalan bekçi Mehmet Ali Yalçın'ın (66) oğlu Sinan Yalçın (42), çalışmaların yavaş yapıldığını savunarak tepki gösterdi. Babasının emekli olduğunu ancak borcundan dolayı çalıştığını ve bu işe de bir ay önce girdiğini söyleyen Sinan Yalçın, Burada yaşanan cinayet. Başka bir şey değil. Bu kadar ihmal zinciri olur mu Buranın mühendisleri yok mu, buranın balçık olduğunu görmüyorlar mı Muhtemelen biliyorlardı. O demir orada bırakılır mı, tonlarca yük orada bırakılır mı dedi.

'İĞNE UCUYLA KUYU KAZILIYOR'

Saatlerdir çalışmaların olduğu alanda bulunduklarını anlatan Sinan Yalçın, Kaç saattir buradayız, bir yetkili yok. Sadece yüklenici firmanın adamları kimliğini gizleyerek geldi dedi.

Babası Mehmet Ali Yalçın'ın daha önce aynı firmada 2 yıl çalıştığını vurgulayan Sinan Yalçın, Babam burada yaklaşık 1 aydır çalışıyor. Zeminin bozuk olduğunu zaman zaman söylüyordu ama biz dikkate almadık. Sonuçta biz ne firma yetkilisiyiz ne de belediyede çalışıyoruz diye konuştu. 8 kardeş olduklarını belirten Sinan Yalçın, Babamın borcu vardı. Kimse keyfine gelip burada çalışmaz. İhtiyacı vardı. Bütün aile olarak buradayız, perişan olduk. Babam sağsa çıkarıp teslim etsinler, öldüyse cenazesini versinler. Bu kadar zamandır iğne ucu ile kuyu kazır gibi çalışma var. Kaç güne çıkaracaklar Böyle çalışma olmaz sözleriyle isyan etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 05:58 Kaynak: DHA

İzmir, Güncel
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