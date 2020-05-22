İzmir Metrosu 20 yaşında - Son Dakika

İzmir Metrosu 20 yaşında

İzmir'de toplu ulaşımın can damarı metro 20 yaşında.

İzmir Metrosu 20 yaşında, System.String[]

İzmir'de toplu ulaşımın can damarı metro 20 yaşında. İzmir Büyükşehir Belediyesinin inşa ettiği sistem, tramvay hatlarıyla birlikte günde yarım milyona yakın yolcu taşıyor.


İzmir'de 22 Mayıs 2000'de hizmete başlayan İzmir Metrosu 20 yılı geride bıraktı. İzmir Metrosu'nun bu özel gününde Halkapınar tesislerini ziyaret eden İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, personelin bayramını telsizle kutladı. Burada konuşma yapan Başkan Soyer, İzmir Metrosu'nun kentin iftihar vesilelerinden biri olduğunu söyledi. Kurumu ayakta tutan unsurun kaliteli hizmetler üreten personel olduğunu dile getiren Soyer, şöyle devam etti: "O nedenle hepinizin emeğine sağlık. Bu çalışma aynı zamanda korona virüs sürecinde bütün dünyada yaşanan krizde, Türkiye'de İzmir'i özellikle öne çıkaran bir çalışma ile beraber yürüdü. İzmir Büyükşehir Belediyemizde her birimimiz bambaşka işler yapıyor. Kimi vida sıkıyor, kimi sokak temizliyor, kimi tramvay kullanıyor ama bütün bunlar bir araya gelince İzmir Büyükşehir Belediyesinin algısı ortaya çıkıyor ve bizim bu algıyı başarı ile sürdürdüğümüzü söylemek isterim."


"Hepinizin emeğine sağlık"


İzmir'in Türkiye'nin en başarılı kentlerinden biri olduğunu kaydeden Başkan Tunç Soyer, şöyle konuştu: "Bunu bilmeniz lazım. Buna katkı veren hepinizi ayrı ayrı tebrik ediyorum. Hepinizin emeğine sağlık. Sizlerle gurur duyuyoruz. Hayat normalleşmeye başladığında diliyorum ki hepimiz yine en iyi şekilde hizmet vermeye devam edeceğiz." Başkan Soyer'e ziyaretinde Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Dr. Buğra Gökçe ve İzmir Metrosu Genel Müdürü Sönmez Alev eşlik etti.


Her sefer sonrası dezenfekte ediliyorlar


İzmir Metro ve İzmir Tramvay salgın sürecinde de çalışmayı sürdürüyor. Salgın sürecindeki ek güvenlik önlemleri kapsamında tüm araç filosunda her gün temizlik sonrası dezenfekte işlemi yapılıyor. Yine tüm istasyonlarda ve duraklarda dezenfeksiyon işlemleri periyodik olarak uygulanmaya devam ediyor. Fırçalı yıkama ünitesinde otomatik olarak dış temizlikleri yapılan araçların iç temizlikleri, kokusuz, insan sağlığına, çevreye ve vagon donanımlarına zarar vermeyen temizlik malzemeleri kullanılarak gerçekleştiriliyor. Tüm araçlar bu işlemlerden geçtikten ve kontrol edildikten sonra tren işletimine veriliyor. İşletim boyunca her seferin tamamlanmasının ardından temizlenen ve dezenfekte edilen araçlar, İzmirlilerin hizmetine sunuluyor. "20 yıldır bekliyoruz, bekletmiyoruz" sloganıyla hizmet veren İzmir Metrosu'nda, sürücüden temizlik çalışanlarına kadar tüm personel, güvenli, konforlu, düzenli ve hijyenik hizmet için 7 gün 24 saat görev yapıyor.


11, 5 kilometrelik hatla başladı


20 yıl önce, 10 istasyonun bulunduğu 11.5 kilometrelik hat uzunluğuyla hizmete başlayan İzmir Metrosu, bugün bünyesindeki Konak ve Karşıyaka tramvaylarıyla birlikte toplam 41 kilometrelik hatta, her gün ortalama 500 bin yolcu taşıyor. İzmir Metrosu ve İzmir Tramvayı, kentte toplu ulaşımın yüzde 24'ünü karşılıyor. 2000 yılında 45 araçla işletmeye başlayan İzmir Metrosu, geçen süreçte yeni metro araçlarının ve tramvay araçlarının da dahil edilmesiyle 220 araçlık dev bir filoya sahip oldu. Geçen 20 yılda dünya nüfusunun 8'de 1'ine denk gelen 1 milyar 164 bin yolcu taşındı. İlk günden bu yana yapılan 36 milyon kilometre uzunluğundaki sefer toplamı ise dünyanın etrafını 903 kez dolaşmaya eşdeğer. - İZMİR

Tunç Soyer, İzmir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.05.2020 06:12 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel İzmir Metrosu 20 yaşında - Son Dakika

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