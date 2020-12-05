İzmir meydanları boş kaldı - Son Dakika

İzmir meydanları boş kaldı

İZMİR'de sokağa çıkma kısıtlamasının ilk gününde meydan, cadde ve sokaklar sessizliğe büründü.

İZMİR'de sokağa çıkma kısıtlamasının ilk gününde meydan, cadde ve sokaklar sessizliğe büründü. İçişleri Bakanlığı'nca koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan ve valiliklere gönderilen kararlar doğrultusunda dün saat 21.00 itibariyle sokağa çıkma kısıtlaması Türkiye genelinde uygulanmaya başlandı. İzmir'de kısıtlamanın ilk gününde kentin en işlek caddelerinden olan Kıbrıs Şehitleri Caddesi, Gündoğdu Meydanı ve Konak Meydanı boş kaldı. Öte yandan, polis ekipleri kontrol noktaları oluşturarak, tedbirlere uyulması için denetim yaptı.



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