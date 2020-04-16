İzmir Meyve ve Sebze Hali'nde ürünler, tüketiciye taze ulaştırılıyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel İzmir Meyve ve Sebze Hali'nde ürünler, tüketiciye taze ulaştırılıyor - Son Dakika

İzmir Meyve ve Sebze Hali'nde ürünler, tüketiciye taze ulaştırılıyor

6 saat önce

İZMİR Meyve ve Sebze Hali'nde, son günlerdeki satışlarda önemli oranda artış oldu.

İzmir Meyve ve Sebze Hali'nde ürünler, tüketiciye taze ulaştırılıyor, System.String[]

İZMİR Meyve ve Sebze Hali'nde, son günlerdeki satışlarda önemli oranda artış oldu. Hal esnafı, üreticiden aldığı ürünün geldiği gibi satıldığını söylerken, halde hiçbir ürünün de çürümesine izin verilmeden, taze olarak tüketiciye ulaştırıldığını belirtti.

Koronavirüs salgınıyla mücadele tedbirleri kapsamında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 18-19 Nisan'da sokağa çıkma yasağı uygulanacağını açıklamasının ardından İzmir Meyve ve Sebze Hali'nde de hareketlilik arttı. Gece başlayan yoğunluk, öğle saatlerine kadar sürerken, hal esnafı da işlerin arttığını belirtti. Esnaf, artan talebe rağmen halde stokçuluk yapılmadığını ve ürünlerin de doğrudan üreticiden tüketiciye gönderildiğini belirtti.

İzmir Sebze ve Meyve Komisyoncuları Derneği (İZKOMDER) Başkanı Orhan Doğan (60), sokağa çıkma yasaklarına hazır olduklarını belirterek, "Sebze ve meyveler, İzmir Hali'nde günlük olarak satılıyor. O yüzden çürüyen ve çöpe atılan hiçbir ürüne rastlanmıyor. Biz amme hizmeti yapıyoruz. Çünkü koronavirüsle mücadelede sebze ve meyveler olmazsa olmaz. Bu sebeple sokağa çıkma yasağına hazırız. Sokağa çıkma yasağının açıklanmasının ardından halde yoğunluk fazlasıyla arttı" diye konuştu.

'ÇÜRÜYOR, DİYEN YALAN SÖYLER'

Hal esnafından Memduh Konyar (40) da ürünlerin çürümemesi için büyük gayret gösterdiklerinin altını çizdi. Konyar, "İzmir'de esnaf olarak tedbirli davranıyoruz. Gerektiği kadar ürün alıp satıyoruz. Müşterilerimize de kotalı satış yapmaya gayret ediyoruz. Böylece vatandaşlara hem sağlıklı ürünler ulaşıyor hem de herkes meyve ve sebze tüketebiliyor. Ürünleri bekletip çürüttükten sonra bir anlamı kalmaz. Üreticilerden de ihtiyacımızdan fazla ürün almamaya çalışıyoruz. Amacımız gelen ürünleri taze bir şekilde vatandaşla buluşturmak" dedi.

Haldeki yoğunluğun arttığını belirten Cemal Sincar (45) da "Son günlerde halde işlerimiz oldukça iyi gidiyor. Ürünlerin temininde ve satışında sorun yaşamıyoruz. Gelen ürünü hemen gönderiyoruz. Kimse satışlara 'kötü' diyemez. Burada ürünler çürümüyor, 'Çürüyor' diyen de yalan söyler. Meyve ve Sebze Hali hem hijyen olarak hem de ürün tedariki olarak sokağa çıkma yasağına hazır" ifadelerini kullandı.


Recep Tayyip Erdoğan, Koronavirüs, İzmir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.04.2020 01:27 Kaynak: DHA

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