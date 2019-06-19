Son Dakika Haberleri: İZMİR MEZUNİYET TÖRENİ YAPILACAKTI, ELEKTRİK ÇARPARAK HAYATINI KAYBETTİ
Son Dakika Güncel Haber

İZMİR MEZUNİYET TÖRENİ YAPILACAKTI, ELEKTRİK ÇARPARAK HAYATINI KAYBETTİ

9 dakika önce

İZMİR'in Urla ilçesinde, bugün mezuniyet törenleri yapılması planlanan Dokuz Eylül Üniversitesi Konservatuar Opera bölümü öğrencilerinden 26 yaşındaki Mert Motör, bir öğretmenlerinin evinde düzenlenen mezuniyet partisi sırasında, yan taraftaki eve kaçan voleybol topunu almak için korkuluklara çıktı.

İZMİR'in Urla ilçesinde, bugün mezuniyet törenleri yapılması planlanan Dokuz Eylül Üniversitesi Konservatuar Opera bölümü öğrencilerinden 26 yaşındaki Mert Motör, bir öğretmenlerinin evinde düzenlenen mezuniyet partisi sırasında, yan taraftaki eve kaçan voleybol topunu almak için korkuluklara çıktı. Korkuluklara temas eden Motör, aydınlatma aksamındaki elektrik kaçağı nedeniyle akıma kapılarak hayatını kaybetti.
Olay, dün (salı) akşamı saat 21.00 sıralarında Bademler Mahallesi'ndeki bir evin bahçesinde meydana geldi. Dokuz Eylül Bölümü Konservatuar'ında Opera okuyan ve bugün mezuniyet törenleri yapılması planlanan son sınıf öğrencileri, fakültedeki hocalarından birinin mezuniyet partisine katıldı. Havuza girip eğlenen gençlerden, aralarında Mert Motör'ün de olduğu bir grup, voleybol oynamaya başladı. Bir süre sonra Mert Motör, yandaki evin bahçesine kaçan topu almak için korkuluklara çıktı. Demir korkuluklara temas eden Motör, elektrik aksamındaki kaçak nedeniyle akıma kapıldı. İlk başta arkadaşlarının şaka yaptığını düşündükleri Motör, şalterlerin indirilmesiyle akımdan kurtulabildi. Durumun bildirilmesi üzerine gelen sağlık ekiplerince, ambulansla Seferihisar Necat Hepkon Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yolda hayatını kaybeden Motör, doktorların müdahalesine rağmen hayata döndürülemedi. Talihsiz gencin cenazesi, otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Baba Mustafa Motör de, cenaze işlemleri için geldiği adli tıpa gözyaşı döktü. Yakınları, Mert Motör'ün yakın zamanda hem eğitim hem de iş nedeniyle yurt dışına çıkma planının olduğunu söyledi.
Öte yandan, bugün yapılması planlanan mezuniyet töreninin iptal edildiği, Mert Motör için yarın öğle namazının ardından uğurlama töreni yapılmasının planladığı bildirildi.
İZMİR MEZUNİYET TÖRENİ YAPILACAKTI, ELEKTRİK ÇARPARAK HAYATINI KAYBETTİ
Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 05:34 Kaynak: DHA
dokuz eylül üniversitesi, urla, voleybol, opera, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Konservatuvar öğrencisi genç, mezuniyetine bir gün kala elektrik akımına kapılıp öldü Son Dakika! Bakan Pakdemirli, Araklı'daki sel faciasında ölü sayısının 7'ye yükseldiğini açıkladı HDP Eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın tutukluluğu devam edecek İmamoğlu'ndan Erdoğan'ın Sisi benzetmesine jet yanıt: Milletimiz ismimi çok iyi biliyor

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.6.2019 17:43:24. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İZMİR MEZUNİYET TÖRENİ YAPILACAKTI, ELEKTRİK ÇARPARAK HAYATINI KAYBETTİ
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]