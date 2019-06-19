İZMİR MEZUNİYET TÖRENİ YAPILACAKTI, ELEKTRİK ÇARPARAK HAYATINI KAYBETTİ

İZMİR'in Urla ilçesinde, bugün mezuniyet törenleri yapılması planlanan Dokuz Eylül Üniversitesi Konservatuar Opera bölümü öğrencilerinden 26 yaşındaki Mert Motör, bir öğretmenlerinin evinde düzenlenen mezuniyet partisi sırasında, yan taraftaki eve kaçan voleybol topunu almak için korkuluklara çıktı. Korkuluklara temas eden Motör, aydınlatma aksamındaki elektrik kaçağı nedeniyle akıma kapılarak hayatını kaybetti.Olay, dün (salı) akşamı saat 21.00 sıralarında Bademler Mahallesi'ndeki bir evin bahçesinde meydana geldi. Dokuz Eylül Bölümü Konservatuar'ında Opera okuyan ve bugün mezuniyet törenleri yapılması planlanan son sınıf öğrencileri, fakültedeki hocalarından birinin mezuniyet partisine katıldı. Havuza girip eğlenen gençlerden, aralarında Mert Motör'ün de olduğu bir grup, voleybol oynamaya başladı. Bir süre sonra Mert Motör, yandaki evin bahçesine kaçan topu almak için korkuluklara çıktı. Demir korkuluklara temas eden Motör, elektrik aksamındaki kaçak nedeniyle akıma kapıldı. İlk başta arkadaşlarının şaka yaptığını düşündükleri Motör, şalterlerin indirilmesiyle akımdan kurtulabildi. Durumun bildirilmesi üzerine gelen sağlık ekiplerince, ambulansla Seferihisar Necat Hepkon Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yolda hayatını kaybeden Motör, doktorların müdahalesine rağmen hayata döndürülemedi. Talihsiz gencin cenazesi, otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Baba Mustafa Motör de, cenaze işlemleri için geldiği adli tıpa gözyaşı döktü. Yakınları, Mert Motör'ün yakın zamanda hem eğitim hem de iş nedeniyle yurt dışına çıkma planının olduğunu söyledi.Öte yandan, bugün yapılması planlanan mezuniyet töreninin iptal edildiği, Mert Motör için yarın öğle namazının ardından uğurlama töreni yapılmasının planladığı bildirildi.