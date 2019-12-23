İzmir mhp urla ilçe başkanı taşoku'na silahlı saldırı - Son Dakika
Son Dakika Güncel İzmir mhp urla ilçe başkanı taşoku'na silahlı saldırı - Son Dakika

İzmir mhp urla ilçe başkanı taşoku'na silahlı saldırı

6 saat önce

İzmir MHP Urla İlçe Başkanı Taşoku'na silahlı saldırı (YENİDEN)

İzmir MHP Urla İlçe Başkanı Taşoku'na silahlı saldırı (YENİDEN)

İzmir mhp urla ilçe başkanı taşoku'na silahlı saldırı

İzmir, Urla, MHP, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.12.2019 12:24 Kaynak: DHA
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