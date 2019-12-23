İzmir mhp urla ilçe başkanı taşoku'na silahlı saldırı - Son Dakika

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İzmir mhp urla ilçe başkanı taşoku'na silahlı saldırı
6 saat önce
İzmir MHP Urla İlçe Başkanı Taşoku'na silahlı saldırı (YENİDEN)
Haber Yayın Tarihi: 23.12.2019 12:24 Kaynak: DHA
İzmir MHP Urla İlçe Başkanı Taşoku'na silahlı saldırı (YENİDEN)
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