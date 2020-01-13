İzmir mideyi yemek borusuna çekme ameliyatında 'izsiz' yöntem - Son Dakika
Son Dakika Güncel İzmir mideyi yemek borusuna çekme ameliyatında 'izsiz' yöntem - Son Dakika

İzmir mideyi yemek borusuna çekme ameliyatında 'izsiz' yöntem

6 saat önce

Mideyi yemek borusuna çekme ameliyatında 'izsiz' yöntemİZMİR'de, Ege Üniversitesi Çocuk Cerrahisi Ana Bilim Dalı'nda mideyi yukarı çekme ameliyatı, dünyada ilk kez göbekte tek delik açılarak yapıldı.

Mideyi yemek borusuna çekme ameliyatında 'izsiz' yöntem

İZMİR'de, Ege Üniversitesi Çocuk Cerrahisi Ana Bilim Dalı'nda mideyi yukarı çekme ameliyatı, dünyada ilk kez göbekte tek delik açılarak yapıldı. Doç. Dr. Zafer Dökümcü, bu yeni tekniğin, karında iz bırakmadığını, yaranın karnın iç bölgesinde kaldığını söyledi.

Doğuştan yemek borusu olmayan ya da sonradan yemek borusunu kaybeden hastalara yönelik yapılan, mideyi yemek borusuna doğru çekme ameliyatı, Türkiye'de ilk defa Ege Üniversitesi Çocuk Cerrahisi Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ata Erdener tarafından 'açık ameliyat' olarak yapılmıştı. Daha sonra ameliyatı açık yapmak yerine karın bölgesinde 3 delik açarak yapma yöntemi ise yine aynı üniversitede görevli Prof. Dr. Coşkun Özcan tarafından kullanılmıştı. Prof. Dr. Erdener, bu ameliyat konusunda geleneğe sahip olduklarını, yeni gelenlerin de bu geleneği olumlu değerler katarak, ilerlettiklerini söyledi. Üniversitede görevli Doç. Dr. Zafer Dökümcü, aynı ameliyatı göbekte tek delik açarak, yapıp, bu alanda dünyada ilke imza attı. Dökümcü, şimdiye kadar 4 hastada karında iz olmadan mide çekme ameliyatı uyguladıklarını ve sonuçların başarılı olduğunu belirtti. Doç. Dr. Zafer Dökümcü, yeni yöntemlerini önce geçen kasım ayında, Dünya Çocuk Cerrahisi Kongresi'ndeki panelde ardından da Mısır Çocuk Cerrahisi Derneği'nin yıllık toplantısı sırasında, ameliyathanede uygulamalı olarak gösterdiklerini kaydetti. Dökümcü, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi'nin çocuklarda kapalı ameliyatlar konusunda dünyanın önde gelen merkezlerinden olduğunu söyledi.

İzmir mideyi yemek borusuna çekme ameliyatında 'izsiz' yöntem

Ege Üniversitesi, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.01.2020 09:10 Kaynak: DHA
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