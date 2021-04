İzmir Milletvekili Bedri Serter'den 23 Nisan mesajı - Son Dakika

"Meclisimiz, aydınlık geleceğimizin sembolüdür"

Serter, mesajında, "Kurtuluş Savaşı mücadelesinden çıkmış bir halkın egemenliğini ilan ettiği tarihtir 23 Nisan.Egemen Türk halkının temsilcilerinin görev yaptığı Türkiye Büyük Millet Meclisinin kuruluşunun 101.yılında Türk halkının tek temsil makamının Yüce Büyük Millet Meclisi olduğunu hatırlatmak isterim. Yüce Meclisimiz, bağımsızlığımızın, bütünlüğümüzün, bir arada yaşamamamızın ve aydınlık geleceğimizin sembolüdür. Bugünün en anlamlı yanı da, Kurtarıcımız Büyük Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bugünü çocuklarımıza ithaf etmiş olmasıdır. Çünkü yarınlarda ülkemizin bağımsızlığına, egemenliğine, demokrasimize sahip çıkacak olanlar çocuklarımızdır. Bu yüce Meclisin temsilcileri olarak da bizlerin görevi, aydınlık geleceğimizin parçaları olacağına inandığımız çocuklarımıza daha huzurlu, kalkınmış, refahın adil ve eşit bölüşüldüğü, daha adil, daha eşit, hukukun üstün olduğu bir ülke bırakmaktır. Başta çocuklarımız olmak üzere bütün ulusumuzun 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutluyorum" dedi

"Parlamenter sistemi sonuna kadar savunacağız"

Serter, mesajında parlamenter sisteminin önemine de değindi şu değerlendirmeyi yaptı: "Halkın oylarıyla seçilmiş milletvekillerinin oluşturduğu bir parlamentonun temeli olan parlamenter sistemin ülkemiz için ne kadar vazgeçilmez ve önemli olduğu her geçen ortaya çıkmaktadır. Hukukun üstünlüğü ve devlet kurumlarının daha da güçlendirilmesi gereken bir zamandan geçerken oluşturulmaya çalışılan tek adam rejiminin Cumhuriyetin kurulduğu günden bu yana ortaya konan Türkiye Cumhuriyeti devletinin çoğulcu ve demokratik sisteminden bizleri uzaklaştırmaya çalıştığı bir gerçektir. Bu ülkenin kurucularının bizi saray saltanatlarından kurtardığını ve halkın egemenliğinin temel alındığı Cumhuriyetle buluşturduğu hiçbirimizin unutmaması gereken bir gerçektir. Bu nedenle, bugün TBMM çatısı altında görev yapan her bir milletvekiline düşen görev her zamankinden de ağırdır. Parlamenter sistemin savunucuları ve garantörleri olarak adalet, eşitlik ve hukuk temelinde hareket ederek ve çoğulculuktan, çok seslilikten asla taviz vermeyerek yolumuzda ilerleyeceğiz."