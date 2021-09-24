İzmir Milli Eğitim Müdürü Yentür, otizmli yüzme sporcusu Artun'u ziyaret etti - Son Dakika

İzmir İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür, yüzme sporundaki başarıyla dikkati çeken otizmli Artun Özdemir'i okulunda ziyaret etti.

Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, Yentür, Buca Atatürk Spor Lisesi'nde eğitim gören Özdemir'i ziyaret etti, yüzmedeki başarılarından dolayı sporcuyu tebrik etti.

Yentür, genç sporcunun ailesiyle de görüştü.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yentür, özel çocukların erken yaşta eğitim sistemine dahil edilmesi gerektiğini belirtti.

Artun'un da buna çok güzel bir örnek olduğunu belirten Yentür, şunları kaydetti:

"Bu örnekler bize, irade ve azmin nelere kadir olduğu gerçeğini bir kez daha hatırlatıyor. Hayatın her alanında spordan sanata, teknolojiden iş dünyasına kadar topluma örnek olacak işlere imza atacak özel çocuklarımız, bizlerin yarınlara olan inancını daha da perçinliyor. Artun adına bundan sonraki tüm sürecin takipçisi olacağız. Özel evlatlarımızı ve ailelerini her anlamda desteklemeye devam edeceğiz."

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