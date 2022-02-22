İzmir Milli Emlak Daire Başkanı'nın makamında silahın ateş alması sonucu 2 kişi yaralandı - Son Dakika

İzmir Milli Emlak Daire Başkanı'nın makamında tabanca temizlenirken biri memur 2 kişi yaralandı.
Bayraklı ilçesindeki Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü Milli Emlak Daire Başkanı A.A.T. tabanca temizletmek için av bayisinden çalışan çağırdı.
Tabanca temizleme sırasında kazara ateş alması sonucu av bayisinden gelen çalışan elinden, odada bulunan kadın memur A.A. da karnından yaralandı.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Yaralı memur, 112 Acil Servis ekiplerince Ege Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.
A.A.T. ve silahı temizleyen çalışan tedavisinin ardından ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.
Kaynak: AA
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