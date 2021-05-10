İzmir millilere uğurlu geldi

Plaj voleybolunda CEV Continental Cup ikinci etabına ev sahipliği yapan İzmir, namağlup şampiyonluk yaşayan Plaj Voleybolu Erkek Milli Takımı'na uğurlu geldi. Finalde Letonyalı rakiplerini yenen şampiyon sporcularımızdan Selçuk Şekerci, "İzmir'e oynamak çok zevkli. Hep finale kalıyoruz ve hep kazanıyoruz. İzmir'de daha fazla turnuva olmasını arzu ediyoruz. Artık Tokyo Olimpiyatları için sadece bir adımımız kaldı onu da atıp bir ilki gerçekleştireceğiz" dedi.

Safa Urlu, "İzmir'in bize avantaj sağlayacağını biliyorduk. Hedefimize şampiyon olarak ulaşmak mutluluk verici. Hollanda'da da bu başarıyı tekrarlamak ve Tokyo'ya gitmek istiyoruz" diye konuştu.