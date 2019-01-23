Son Dakika Haberleri: İzmir Minik Ayşe'nin Cenazesi, Memleketine Doğru Yola Çıktı

İzmir Minik Ayşe'nin Cenazesi, Memleketine Doğru Yola Çıktı

34 dakika önce

Minik Ayşe'nin cenazesi, memleketine doğru yola çıktıUşak'ta başı beşik korkulukları arasına sıkışan 2 yaşındaki Ayşe Miray Çetin'in cansız bedeni, İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu'nda yapılan otopsinin ardından, defnedilmek üzere Uşak'a yola çıktı.

Minik Ayşe'nin cenazesi, memleketine doğru yola çıktı

Uşak'ta başı beşik korkulukları arasına sıkışan 2 yaşındaki Ayşe Miray Çetin'in cansız bedeni, İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu'nda yapılan otopsinin ardından, defnedilmek üzere Uşak'a yola çıktı.

Dün saat 10.00 sıralarında, Atatürk Mahallesi Çivril Caddesi'ndeki evlerinin mutfağında yemek yapan Neziha Çetin, yan odada uyuyan tek çocuğu Ayşe Miray Çetin'i kontrole gitti. Neziha Çetin, Ayşe Miray'ı başı beşik korkuluklarına sıkışmış halde, hareketsiz yatarken buldu. Anne Çetin, komşularının da yardımıyla kızının başını sıkıştığı yerden kurtarırken, bir yandan da durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Eve gelen sağlık ekipleri, Ayşe Miray'a ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Ardından ambulans ile Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılmak istenen Ayşe Miray, yolda yaşamını yitirdi. Küçük Ayşe Miray'ın cansız bedeni, savcının hastane morgundaki ön incelemesinin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Ayşe Miray Çetin'in babası Mehmet Çetin'in olay sırasında evde olmadığı öğrenildi. Minik Ayşe'nin cenazesi, yapılan otopsinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu'ndan yakınlarınca teslim alınarak, defnedilmek üzere memleketi Uşak'a doğru yola çıktı. Polisin olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 02:23 Kaynak: DHA

Uşak, Adli Tıp Kurumu, İzmir, 3. Sayfa
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