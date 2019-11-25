Son Dakika Haberleri: İzmir minik belinay, cumhurbaşkanı eroğan'ı gülümsetti
Son Dakika Güncel İzmir minik belinay, cumhurbaşkanı eroğan'ı gülümsetti - Son Dakika

İzmir minik belinay, cumhurbaşkanı eroğan'ı gülümsetti

6 saat önce

Minik Belinay, Cumhurbaşkanı Eroğan'ı gülümsettiCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçen cuma günü AK Parti İzmir İl Başkanlığı ziyaretine 4,5 yaşındaki Belinay Yıldız'ın sözleri damga vurdu.

Minik Belinay, Cumhurbaşkanı Eroğan'ı gülümsetti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçen cuma günü AK Parti İzmir İl Başkanlığı ziyaretine 4,5 yaşındaki Belinay Yıldız'ın sözleri damga vurdu. Cumhurbaşkanı Erdoğan teşkilatlardan çok çalışmalarını isterken, yanında ayakta duran minik Belinay'ın Erddoğan'ın sözlerini 'Dede Selamünaleyküm' diyerek kesmesi, salonda bulunanların gülümsemesine neden oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, AK Parti İzmir İl Başkanlığı'nı ziyareti sırasında ilginç anlar yaşandı. Teşkilat üyeleriyle basına kapalı toplantıda bir araya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, teşkilatlardan çok çalışmalarını isterken hemen yanı başında ayakta duran AK Parti Kadın Kolları Yönetim Kurulu Üyesi Fatma Yıldız'ın torunu 4,5 yaşındaki Belinay Yıldız'ın, Dede Selamünaleyküm diyerek söze girmesi, Erdoğan'ın yanı sıra salondaki yüzlerce kişininin gülümsemesine neden oldu. Konuşmasını yarıda kesen Erdoğan, İşte bu da bir Hatice yanıtını verdi. Daha sonra salondakilerin, Devam et demesi üzerine minik Belinay, Tayyip dede sana selam olsun dedi. Erdoğan da, Aleykümselam olsun sözleri ile karşılık verdi. Daha sonra minik Belinay, Selamünaleyküm, Aleykümselam, bu ne güzel kelam, yaşasın İslam. Elimizde Kur'an, bir Allah'a inanan, Müslüman'ım Müslüman dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve salondakiler, Belinay Yıldız'ı alkışladı. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler, büyük ilgi gördü.

İzmir minik belinay, cumhurbaşkanı eroğan'ı gülümsetti

Cumhurbaşkanı, AK Parti, İzmir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.11.2019 12:55 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Çiğdem'i öldüren sevgilisi: Saçının teline zarar gelmesini istemezdim
CHP'li Faik Öztrak'ın Külliye iddialarına AK Parti'den yanıt: Üzücü ve ürkütücü gelişmeler Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Katar'a övgü dolu sözler: Kara gün dostudur Sevgilisini bıçaklayarak öldürdü, savunması pes dedirtti: Korkutmak istedim

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.11.2019 19:44:07. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İzmir minik belinay, cumhurbaşkanı eroğan'ı gülümsetti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]