İzmir minik helin gözyaşları içinde toprağa verildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel İzmir minik helin gözyaşları içinde toprağa verildi - Son Dakika

İzmir minik helin gözyaşları içinde toprağa verildi

6 saat önce

Minik Helin gözyaşları içinde toprağa verildiİzmir'in Karabağlar ilçesinde, oturdukları apartmanın 4'üncü katından düşerek hayatını kaybeden Helin Uztemur (2) toprağa verildi.

Minik Helin gözyaşları içinde toprağa verildi

İzmir'in Karabağlar ilçesinde, oturdukları apartmanın 4'üncü katından düşerek hayatını kaybeden Helin Uztemur (2) toprağa verildi. Minik kızın anne ve babasının gözyaşları, yürekleri dağladı.

Olay, dün (Perşembe) saat 16.00 sıralarında, 6005 Sokak'taki apartmanın 4'üncü katında meydana geldi. İddiaya göre, Nadide Uztemur'un büyük çocuğu Derin'in (4) tuvaletini yapmasına yardım ettiği sırada, diğer çocuğu 2 yaşındaki Helin Uztemur, pencerenin sinekliğine dayandı. Bu sırada ağırlık nedeniyle sinekliğin kilidi yuvasından çıkınca Helin, beton zemine düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Durumu fark eden Nadide Uztemur, apartmandan indiğinde, kanlar içindeki Helin'i görünce sinir krizi geçirdi. Gelen sağlık görevlileri, minik Helin'e önce kalp masajı yaptı. Helin Uztemur, kaldırıldığı Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'nde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

TABUTUN BAŞINA BİBERON KOYULDU

İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu'nda yapılan otopsinin ardından Uztemur'un cenazesi, Hicret Camisi'ne getirildi. Tabutun başına minik kızın biberonu koyulurken, anne Nadide Uztemur ve baba Cuma Uztemur'un gözyaşları yürekleri dağladı. Anne Nadide Uztemur, Senin için ağlayamayacağım kızım ama yemin ederim yanına geleceğim. Söz veriyorum seni bırakmayacağım. Sen orada beni bekle. Sana kurban olurum. Ben, sensiz yaşayamam diyerek feryat etti. Kılınan cenaze namazının ardından Helin Uztemur'un cenazesi, Tırazlı Mezarlığı'na defnedildi. Öte yandan Uztemur Ailesi'nin, kısa bir süre sonra taşınma planları yaptığı öğrenildi. Bir evleri tadilatta olan çiftin, taşınmak için tadilatın sona ermesini bekledikleri ifade edildi.

İzmir minik helin gözyaşları içinde toprağa verildi

Karabağlar, İzmir, Anne, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.12.2019 04:59 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Kazaya karışan otomobilin ibresi 150'de takılı kaldı
Açıköğretim sınav sonuçları rekor sürede açıklandı Meteoroloji, 5 kente yağmur ve fırtına uyarısı yaptı Rusya ve Çin, Suriye'ye sınır ötesi yardımları veto etti! 4 sınır kapısı insani yardıma kapatılacak

Son Dakika Haberleri
23:38 Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Enflasyona ezdirmedik cümlesini laf olsun diye kurmuyoruz" - Son Dakika
23:36 Göksun'da trafik kazası: 1 ölü, 4 yaralı - Son Dakika
23:35 İris Gölü eski haline getirilecek - Son Dakika
23:35 Hafif ticari araç takla attı: 1 ölü, 4 yaralı - Son Dakika
23:34 Genç çiftin lüks gelin arabası hayalini belediye başkanı gerçekleştirdi - Son Dakika
22:45 Açıköğretim sınav sonuçları rekor sürede açıklandı - Son Dakika
21:48 Meteoroloji, 5 kente yağmur ve fırtına uyarısı yaptı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.12.2019 23:42:58. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: İzmir minik helin gözyaşları içinde toprağa verildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]