İZMİR Minik Hilal, sağlığına kavuşmak için kök hücre bekliyor - Son Dakika

Minik Hilal, sağlığına kavuşmak için kök hücre bekliyor

İZMİR Ege Üniversitesi Hastanesi Çocuk Hastanesi'nde geçtiğimiz nisan ayından bu yana lösemi tedavisi gören 2 yaşındaki Hilal Yıldız, hayata tutunmak için kemik iliği nakli beliyor. Hilal'in babası Yunus Yıldız, sadece kendi kızı için değil, aynı hastalığı yaşayan çocuklar için kök hücre bağışında bulunmasını istedi.

İzmir'in Bornova ilçesinde yaşayan eden Yeşim-Yunus Yıldız çiftinin tek çocuğu Hilal Yıldız, evde rahatsızlanınca 22 Nisan'da Ege Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Yapılan tetkiklerde minik Hilal'e lösemi teşhisi konuldu. Sağlığına kavuşması için ilik nakli olması gereken Hilal için harekete geçen ailesi, 400'e yakın kök hücre bağışçısı buldu. Ancak, hiçbirinin kök hücresi kızlarınınkine uygun bulunmadı. Kızının hastalığını öğrendiklerinde büyük şaşkınlık yaşadıklarını belirten Yunus Yıldız (28), "22 Nisan'da, çocuğumun artan şikayetleri üzerine hastaneye getirdik ve lösemi olduğunu öğrendik. Ten rengi sapsarıydı. Kansızlığı çok belirgindi ve geceleri uyumuyordu. Koronavirüs salgını nedeniyle hastaneye de gelmek istememiştik. Sonucun böyle olacağını tahmin etmiyorduk. Başkalarında gördüğümüz şeyi kendimiz yaşadık. İlk hafta eşim ve benim için çok zorlu geçti. Ancak artık kanıksamak durumundayız ve elimizden geldiğince güçlü durmamız gerekiyor. Hastaneye ilk geldiğimizde kızım, orta seviyeli risk grubunda yer alıyordu. Ancak tedavilere olumsuz cevap verince yüksek risk grubuna dahil oldu. Hastanede hastalığı en sıkıntılı geçen Hilal ve en dikkat etmesi gereken aile de biziz" dedi.

SADECE HİLAL İÇİN ÇABALAMIYOR

Kızı Hilal'in yeniden sağlığına kavuşması için ilik nakline ihtiyaç olduğunun altını çizen baba Yıldız, "Bizim bu durumda ilik nakline ihtiyacımız var. Çünkü Hilal tek çocuk olduğu için dışarıdan bulmamız gerekiyor. Bir kardeşi olmuş olsa belki onun kök hücresi uyum sağlayabilirdi.

Yurtdışından da bulunabiliyormuş ancak bunun da maddi bir boyutu var. Tüm çevremizi bağışçı olmaya çağırıyoruz. Hilal için bu yola çıktık ve diğer çocukları da görünce bu çabayı genişletmeye çalıştık. Sadece ben ve arkadaş çevremden 400 kök hücre bağışçısına çıktık. Bu hastalıkla uğraşan herkese umut olmak istiyoruz. Ülkemizin her köşesinden bağışçılar bana fotoğraf atıyor. Bu hastalık herkesin başına gelebilir. Bu durumda olan ailelere destek olmalıyız. Bize bu süreçte çok destek oldular. Ne kadar çok bağışçı olursa o kadar çok çocuk kurtulabilir" diye konuştu.