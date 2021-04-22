İzmir Misak-ı Milli Ortaokulu öğrencilerinden 46 dilde 23 Nisan mesajı - Son Dakika

İzmir Misak-ı Milli Ortaokulu öğrencilerinden 46 dilde 23 Nisan mesajı

Avrupa Konseyi, Dijital Vatandaşlık Eğitimini Destekleyenler Ağı ve Demokratik Okullar Ağı Projelerinin Türkiye'de İzmir pilot okulu olan "Konak Misak-ı Milli Ortaokulu", bu yıl 23 Nisan coşkusunu DijitalMisaki YouTube kanalı üzerinden gerçekleştirdi.

46 öğrencisi ile Avrupa Konseyi üye ülkelerinin herbirinin kendi dilinde bir video hazırladılar. İzmir'imizin güzel mekanlarını da videolarında yansıtmak isteyen öğrenciler, Avrupa Konseyi üye ülkelerinin çocuklarına ve tüm dünya çocuklarına Türkiye'den sevgilerini gönderdiler. Misak-ı Milli Ortaokulu öğrencileri, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı evlerinde olsalar da uluslararası bir sevince dönüştürmüş olmanın mutluluğunu yaşadılar. Milli Eğitim Bakanlığı, Yeğitek Genel Müdürlüğü onaylarıyla, Proje koordinatörü Fatma Beyza BAŞ liderliğinde; proje öğretmenleri Serap Sarı, Sema Özkozanoğlu, İnci Önderli ve Gülniz Uğuz öğrencilere rehberlik etti.

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