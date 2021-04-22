46 öğrencisi ile Avrupa Konseyi üye ülkelerinin herbirinin kendi dilinde bir video hazırladılar. İzmir'imizin güzel mekanlarını da videolarında yansıtmak isteyen öğrenciler, Avrupa Konseyi üye ülkelerinin çocuklarına ve tüm dünya çocuklarına Türkiye'den sevgilerini gönderdiler. Misak-ı Milli Ortaokulu öğrencileri, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı evlerinde olsalar da uluslararası bir sevince dönüştürmüş olmanın mutluluğunu yaşadılar.
Milli Eğitim Bakanlığı, Yeğitek Genel Müdürlüğü onaylarıyla, Proje koordinatörü Fatma Beyza BAŞ liderliğinde; proje öğretmenleri Serap Sarı, Sema Özkozanoğlu, İnci Önderli ve Gülniz Uğuz öğrencilere rehberlik etti.
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Son Dakika › Güncel › İzmir Misak-ı Milli Ortaokulu öğrencilerinden 46 dilde 23 Nisan mesajı - Son Dakika