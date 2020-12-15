İzmir Mizah Festivali'ne davet edilen karikatüristlere tepki - Son Dakika

İzmir Mizah Festivali'ne davet edilen karikatüristlere tepki

15.12.2020 10:40
İzmir Mizah Festivali'ne davet edilen karikatüristlere tepki, System.String[]

İZMİR Büyükşehir Belediyesi'nce 16-25 Aralık tarihlerinde çevrim içi düzenlenecek olan İzmir Mizah Festivali'ne Türkiye ve İslam düşmanlığı ile tanınan karikatüristler Jean Plantu ve Michel Kichka'nın davet edildiği belirtilerek tepki gösterildi.

İZMİR Büyükşehir Belediyesi'nce 16-25 Aralık tarihlerinde çevrim içi düzenlenecek olan İzmir Mizah Festivali'ne Türkiye ve İslam düşmanlığı ile tanınan karikatüristler Jean Plantu ve Michel Kichka'nın davet edildiği belirtilerek tepki gösterildi. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin AK Partili Meclis Üyesi Erhan Çalışkan, söz konusu iki karikatüristin festivale davet edilmesini İzmirlilerin de hoş görmeyeceğini düşündüğünü söylerken, AK Partili Grup Başkanvekili Özgür Hızal da, İzmir Büyükşehir Belediyesi festivale, birtakım sözde sanatçıları, biliyoruz ki fikir özgürlüğü adı altında davet etmiş. Fikir özgürlüğü adı altında bile olsa bu kabul edilebilir bir özgürlük anlayışı değil dedi, yanlıştan dönülmesini istedi.İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in 16-25 Aralık tarihlerinde çevrim içi düzenleyeceği İzmir Mizah Festivali'nde Türkiye ve İslam düşmanlığı yaptığı belirtilen karikatüristler Jean Plantu ve Michel Kichka'yı konuk etmesi tepki topladı. İzmir Mizah Festivali 24 Aralık günü de uluslararası katılımcılara ev sahipliği yapacak. Programa Fransız çizer Jean Plantu ve İsrailli karikatürist Michel Kichka katılacak. Festivalde yer alacak isimleri değerlendiren İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin AK Partili Meclis Üyesi Erhan Çalışkan, İkisi de Türk düşmanlığı ve İslam aleyhtarlığı ile ilgili pek çok karikatür çizmiş, pek çok söylemde bulunan kişilerdir. Özellikle Jean Plantu İslamiyet'e karşı çok sayıda etkinliğe de katılmış bir karikatüristtir. İzmirlinin parasıyla düzenlenen böyle bir etkinliğe Türk devletine ve milletine, inancına, İslamiyet'e karşı açıkça düşmanlık besleyen insanların katılmasını hoş göremeyiz ifadelerini kullandı.'İZMİRLİLER HAKKINI HELAL ETMEZ'Böyle bir festival için ayrılacak bütçeyi İzmirlilerin de doğru bulmayacağını dile getiren Erhan Çalışkan, İzmir Mizah Festivali isimli bir etkinlik düzenleniyor. Bu festival hepimizin yakından tanıdığı Cumhuriyet gazetesi karikatüristi İzel Rozental'in moderatörlüğünde yapılacak. Biz bunu anlayışla karşılıyoruz. Belediye Başkanı Tunç Soyer'in siyasi görüşüne yakın bir şahsiyetle böyle bir organizasyon düzenlemesi normal. Ancak davet edilen kişilere baktığınız zaman Fransız çizer Jean Plantu ve İsrailli Michel Kichka var. İzmirlilerin de hoş göreceğini düşünmüyorum. Bu kişilere İzmir kasasından para ödeniyorsa hiçbir İzmirlinin de bunu onaylayacağını ve hakkını helal edeceğini düşünmüyorum diye konuştu.'İNSANLARIN İHANET OLARAK ALGILAMASI NORMAL'Katılımcıların tepki çeken isimler olduğunu dile getiren Çalışkan, festivale katılacak isimlerin çoğunun Jean Plantu'nun da yönetiminde olduğu 'Cartooning for Peace' isimli vakfın üyesi olduğuna dikkat çekip, Batı dünyasındaki, isminde barış, özgürlük, demokrasi adı geçen her sivil toplum kuruluşu bunları sadece başka ülkeler için ister. Kendi ülkesi için barış, özgürlük, demokrasi istemez. Hep başka yerlere bunu getirmeye çalışırlar. STK'ların Batı'nın çıkarlarıyla örtüşen her türlü faaliyete destek oldukları düşüncesindeyim. Bu açından bu bir ihanet. İnsanların ihanet olarak algılaması en doğal hakkı. İhanet değilse bunu açıklamaları gerekir. Diğer isimleri de incelediğinizde organizasyon vakfın çok yakından ilgisi olan 'Cartooning for Peace' vakfının üzerinden yürüdüğünü görüyorsunuz. Davet edilenlerin çoğu bu vakıfla ilişkili insanlar. Takdiri İzmirlilere bırakıyorum ifadelerini kullandı.'FİKİR ÖZGÜRLÜĞÜ ADI ALTINDA BİLE OLSA BU KABUL EDİLEBİLİR DEĞİL'

İzmir Büyükşehir Belediyesi AK Parti Grup Başkanvekili Özgür Hızal da, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği festivale, birtakım sözde sanatçıları, biliyoruz ki fikir özgürlüğü adı altında davet etmiş. Fikir özgürlüğü adı altında bile olsa bu kabul edilebilir bir özgürlük anlayışı değil. Başta ülkemize ve yüce dinimiz İslam'a yönelik olarak birtakım hakaret içeren söylemleri olduğunu hepimiz gördük. Bu anlayışa sahip kişileri İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenecek bir festivale davet edilmiş olmalarını biz asla ve asla kabul etmiyoruz. Bu anlamda İzmirlilerin de belediyenin takındığı bu tavrı kabul edeceklerini düşünmüyoruz dedi.


İzmir Mizah Festivali'ne davet edilen karikatüristlere tepki
İzmir Mizah Festivali'ne davet edilen karikatüristlere tepki
İzmir Mizah Festivali'ne davet edilen karikatüristlere tepki
İzmir Mizah Festivali'ne davet edilen karikatüristlere tepki
İzmir Mizah Festivali'ne davet edilen karikatüristlere tepki
İzmir Mizah Festivali'ne davet edilen karikatüristlere tepki

İzmir Büyükşehir Belediyesi, İslam, İzmir, Jean, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İzmir Mizah Festivali'ne davet edilen karikatüristlere tepki - Son Dakika


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