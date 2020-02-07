İzmir Mobilya Fuarı 4 Mart'ta kapılarını açacak - Son Dakika
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İzmir Mobilya Fuarı 4 Mart'ta kapılarını açacak

6 saat önce

Bu yıl 31'incisi düzenlenen MODEKO 31. Uluslararası İzmir Mobilya Fuarı 4 Mart'ta açılacak.

İzmir Mobilya Fuarı 4 Mart'ta kapılarını açacak, System.String[]

Bu yıl 31'incisi düzenlenen MODEKO 31. Uluslararası İzmir Mobilya Fuarı 4 Mart'ta açılacak.

Fuarı düzenleyen Efor Fuarcılık Genel Müdürü Nuray Eyigele, yaptığı yazılı açıklamada, dünyanın en büyük mobilya ihracatçısı Çin'in koronavirüsün etkisinde olduğunu hatırlattı.

Bu kapsamda Çin Mobilya Fuarı'nın (CIFF) ertelendiğine değinen Eyigele, şunları kaydetti:

"Mobilya alanında dünyanın en önemli organizasyonlarından biri olan CIFF'in virüs nedeniyle ertelenmesinin ardından uluslararası nitelikte düzenlediğimiz fuarımıza olan ilgi bir kat daha attı. Dünyanın önemli alıcılarına acentalarımız kanalı ile ulaşarak, küresel bazdaki mobilya sektöründe oluşan boşluğun önemli bir kısmının İzmir'de düzenlenecek MODEKO ile mümkün olabileceğini dile getiriyorlar."

Türkiye Mobilya Sanayicileri Derneği (MOSDER) Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Balcı ise şu ifadeleri kullandı:

"Çin Uluslararası Mobilya Fuarı'nın iptal edilmesinden sonra tüm dünyadan gelecek mobilya ithalatçıları ile yerli ihracatçı firmaları 4- 8 Mart 2020 tarihleri arasında İzmir'de bir araya gelecek. Mobilya devleri ve sektör profesyonelleri MODEKO'da yepyeni iş bağlantıları sağlayarak Türk mobilya sanayinin ticaret hacmini dünyada geliştirmeye devam edecek."

Çin Halk Cumhuriyeti, İzmir, CIFF, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 07:48 Kaynak: AA
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